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17/03/2022 11:59

【新冠肺炎】內地網民批香港疫情拖累內地，林鄭：不要看、不要信

　　《經濟通通訊社１７日專訊》行政長官林鄭月娥被問到，有內地網民在微博上批評香港疫情
拖累內地，會否分化兩地感情。她指在社交平台上每日有很大量評論、揣測及謠言，她的最佳回
應是「不要看、不要聽、不要信」。（ｈｙ）

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