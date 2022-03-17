【新冠肺炎】內地網民批香港疫情拖累內地，林鄭：不要看、不要信

《經濟通通訊社１７日專訊》行政長官林鄭月娥被問到，有內地網民在微博上批評香港疫情

拖累內地，會否分化兩地感情。她指在社交平台上每日有很大量評論、揣測及謠言，她的最佳回

應是「不要看、不要聽、不要信」。（ｈｙ）

