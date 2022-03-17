【新冠肺炎】林鄭預告抵港旅客可跟隨第六、七日快測陽性完成檢疫

《經濟通通訊社１７日專訊》有意見指政府可開放邊境，行政長官林鄭月娥認為，隔離令
１４日是合理做法，陰性會被視為康復，可回復正常生活。至於為何不准個案較少國家的旅客來
港，她表示，要考慮醫管局承受能力，因輸入病例仍然要被醫管局接收。她又預告抵港旅客可跟
隨第六、七日快測陽性完成檢疫。
林鄭預告，明日會和勞福局局長出席記者會，交代新冠疫情下的就業情況及就業支援。
（ｈｙ）
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