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即市新聞

17/03/2022 16:38

《小傳日記》內房連升兩日同慶賀，前路茫茫好坎坷…

　　《小傳日記》唔好畀佢停！過去大半個月成個「孖屐」同缸友捱咗咁耐，終於得阿爺體恤民
情，公告一聲傾掂數，魚缸全部股份鹹魚返生，各行各業鯉躍龍門，連續兩日炒到興洽洽！就算
花旗國鮑叔照加四分一厘息，都無阻中外魚缸集體起哄，恒指強勢收復兩萬一大關。
　　大反彈下內房佬好事成雙，神州財政部負責人就話，相信今年內唔會有擴大房地產稅改革試
點城市嘅條件，內房好消息一浪接一浪，ｐａｒｔｙ到今日都未開完。而之前跌得最殘嘅民企內
房今日最風騷，融創（０１９１８）最多試過勁升超過六成，最終收報報６﹒２５銀，升多過五
成九，升幅同總成交額都冠絕內房佬，旗下融服（０１５１６）都緊追其後，升挨近四成七，報
５﹒７１銀；碧桂園（０２００７）升多過兩成八，報５﹒５６銀；碧服（０６０９８）升多過
三成，報３８﹒８銀；旭輝（００８８４）升挨近三成三，報４﹒４４銀。而國企就冷靜些少；
中海外（００６８８）升多過７巴仙，報２３﹒１銀；潤地（０１１０９）升多過８巴仙，報
３７﹒６銀。
　　不過呢，雖然民企有咁耐折墮就今日有幾風流，但係ｐａｒｔｙ開完，錢都係要還。揹住成
身債嘅內房過幾日都要繼續諗計還債，今日升幾廿巴仙都係醉生夢死，前路茫茫呀，請請！

　　《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何
建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與
《經濟通》、編者及作者無涉。

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