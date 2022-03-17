【新冠肺炎】核酸檢測確診跌破萬宗，張竹君：不代表疫情回落

《經濟通通訊社１７日專訊》今日核酸檢測確診個案跌破１萬宗，衞生署衞生防護中心傳染

病處主任張竹君表示，雖然今日確診數字有所減少，但不能單靠一日的數字解讀疫情趨勢，需要

再觀察數日才能說疫情是否回落。



＊有市民出售政府派發的抗疫包＊



對於近日有人出售政府派發的抗疫包，張竹君表示，抗疫包是政府向患者及其家人派發的有

需要物資，希望不要有人從中獲利，亦相信大家有公德心。（ｈｙ）

