《真知灼見－溫灼培》聯儲局加息步伐轉「鷹」？

《真知灼見》於今晨議息會後，如預期聯儲局宣布加息２５基點，把聯邦儲備基金息率推升

上０﹒２５％－０﹒５％水平，成為自２０１８年以來首次加息。會上各委員都傾向加大加息步

伐以抗衡通脹。對於今年底，委員們預計聯邦儲備基金息率將會攀至１﹒７５％至２％之間。換

言之，在今年餘下的６次議息會中，聯儲局將會每次加息２５基點。至於到了明年底，各委員估

計息率更可能攀至２﹒８％水平。雖然聯儲局已開展了加息周期，亦提出要加快加息步伐，但主

席鮑威爾依然擔心通脹就是到了２０２４年仍可能高出聯儲局制定的２％通脹目標水平。所以鮑

威爾揚言，若屆時通脹未見回落，他不排除會再加大加息步伐。



對於經濟增長及未來通脹預測，受加息及其他國際因素影響，如俄烏事件及高油價等，聯儲

局把今年美國經濟增長預測下調，由去年１２月份當時估計可有４％增長，下調至只有２﹒８％

。對於通脹預期，聯儲局估今年通脹率處４﹒３％，２０２３年降至２﹒７％，到２０２４年進

一步降至２﹒３％。



對於退市問題上（即抽走聯儲局的買債資金），鮑威爾指在今次會上也有討論，但方案有待

５月份的議息會才會落實及公布。但就警告今次抽走資金速度將會較對上一次行動，即２０１７

－２０１９年期間所作的要快。現為有等三星期，待聯儲局公開其今次議息會議記錄，我們才可

得知更多聯儲局退市細節。提提大家，現在聯儲局的資產負債表高達９萬億美元。



＊聯儲局今年有能力加息至１﹒７５％嗎？＊



按照美元利率期貨價格變化顯示，於議息會後市場確提升了今年聯儲局加息預期，由先前估

計最多三次，現估計可能加息５次。現在加息４次機率是接近共識，加息５次機率是９１％，但

加息６次機率卻只有６７％。換言之，市場不太相信聯儲局可加足６次息。市場有這質疑力也是

可以理解。從經濟數字看，美國經濟看似強勁，但這很大程度上是受惠於過去的極度寬鬆貨幣政

策，及龐大財政政策開支所支撐。由於美國政府財赤嚴重，自１萬億美元基建方案推出後，似再

無另一個刺激經濟方案推出。現在聯儲局又開始加息，倘到５月份更加上退市，美國經濟能否承

受實在是個迷。再者，以現時拜登政府的３０萬億美元總債務，加息至２厘意味美國政府每年在

額外利息支出上便要每年多６０００億美元。這亦非美國財政所能承受。所以聯儲局今晨議息會

提出的加息步伐或許是說易行難。事實上，從美國２年及１０年期債息今早於亞洲市場所見，兩

者差距已收窄至０﹒２４％，也多少反映出市場對美國經濟可能出現衰退的擔憂。



＊聯儲局這個加息步伐足以壓抑通脹？＊



美國現在通脹率為４０年高位的７﹒９％。以現時國際油價及糧價水平，到３月份美國通脹

率更可能破８％。面對如此高通脹率，聯儲局這逐少步加息又怎能壓抑通脹呢？再者，國際油價

及糧價的上升是有其原因，並非聯儲局加息便可以控制。但美元作為全球貨幣，聯儲局的行動相

信對壓抑通脹也有一定幫助，但相信不大。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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