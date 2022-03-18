【聯儲收水】尚渤：全面恐慌通脹，政策大落後要作痛苦抉擇

《環富通基金頻道１８日專訊》尚渤投資管理總裁兼首席執行官Ｊａｓｏｎ Ｂｒａｄｙ指

，美國聯儲局會繼續瞻前顧後，小心翼翼地部署。儘管聯儲局幾乎承認他們應該早點加息，但卻

不會承認自己正落後於形勢。根據聯儲局主席鮑威爾關於物價穩定和失業率的言論，他們會傾向

於維持物價穩定。

Ｂｒａｄｙ指，一如預期，聯儲局將利率調升了２５基點，這個增幅對目前來說影響太小，

無關緊要。聯儲局今天發出明確的鷹派論調後，利率維持橫行。隨著失業率達到目標、ＧＤＰ表

現理想，通脹成為了局當前的主要憂慮。通脹正深深植根於美國經濟。美聯儲對暫時性通脹的憂

慮已提升至全面恐慌。相信美聯儲的政策將減慢經濟發展。同時由於這些政策大幅落後於計劃，

聯儲局將要從維持低失業率和遏抑通脹之間作出痛苦抉擇。



＊思維陳舊令政策不作為，誤以為經濟衰退可能性低＊



聯儲局已不再提及ＣＯＶＩＤ疫情，取而代之是對能源、俄烏衝突的關注，甚至著墨於通脹

的擔憂。聯儲局進行了一個偉大實驗，觀察在不管貨幣供應量、信貸條件或通貨膨脹怎樣的情況

下，選擇不加息時會發生甚麼事。聯儲局陳舊的思維讓他們採取了政策不作為的方向。聯儲局依

賴於全球金融危機後、新冠肺炎爆發之前既有的經濟動力，是政策錯誤所在。

Ｂｒａｄｙ坦言，實在看不透聯儲局不斷變化的應對方式，他們也不清楚自己將如何處理他

們的資產負債表。聯儲局對資產負債表的指導不足。他們在２０１８年所採取的「自動駕駛」立

場已經是個錯誤，擔心他們會重蹈覆轍。聯儲局認為經濟衰退的可能性很低，這種想法是錯誤的

，幾乎肯定衰退將會發生。（ｗａ）

