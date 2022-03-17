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17/03/2022 09:19

【聚焦人幣】人幣中間價急彈３９４點子止四連貶，報６﹒３４０６

　　《經濟通通訊社１７日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒３４０６，
較上個交易日升３９４點子，止步四連貶，上個交易日報６﹒３８００。
　　美國聯儲局公開市場委員會（ＦＯＭＣ）如市場預期般，宣布加息２５個基點，將聯邦基金
利率目標範圍上調至０﹒２５至０﹒５厘，是３年來首度加息，並預測今年底加息至１﹒９厘。
由於市場此前已充分消化鷹派訊號，美元未見大幅上升。
　　國家外匯管理局召開專題會議，傳達學習國務院金融委專題會議精神。該局稱，將維護外匯
市場穩健運行，加強外匯市場監測研判和宏觀審慎管理，引導市場主體更廣泛使用匯率避險工具
，積極防範化解外部衝擊風險。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　　漲跌（ＢＰ）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒３４０６　　　－３９４﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　６﹒９８２９　　　　－９２﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　５﹒３２６７　　　－６５２﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８１１２　　　　－４２﹒００
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒３２４０　　　　＋４７﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒６１６６　　　＋２８８﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒３２５０　　　＋１１９﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒６６４９　　　　－８９﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　６﹒７２７９　　　－５１４﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　４﹒９９３７　　　　　－８﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６６２０　　　　＋３２﹒００
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　１５﹒３５２８　－１９１３７﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒３５５１　　　－１０８﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１９３﹒３４００　　　－１３５﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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