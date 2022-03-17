【聚焦人幣】人幣中間價急彈３９４點子止四連貶，報６﹒３４０６

《經濟通通訊社１７日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒３４０６，

較上個交易日升３９４點子，止步四連貶，上個交易日報６﹒３８００。

美國聯儲局公開市場委員會（ＦＯＭＣ）如市場預期般，宣布加息２５個基點，將聯邦基金

利率目標範圍上調至０﹒２５至０﹒５厘，是３年來首度加息，並預測今年底加息至１﹒９厘。

由於市場此前已充分消化鷹派訊號，美元未見大幅上升。

國家外匯管理局召開專題會議，傳達學習國務院金融委專題會議精神。該局稱，將維護外匯

市場穩健運行，加強外匯市場監測研判和宏觀審慎管理，引導市場主體更廣泛使用匯率避險工具

，積極防範化解外部衝擊風險。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６﹒３４０６ －３９４﹒００

１歐元╱人民幣 ６﹒９８２９ －９２﹒００

１００日圓╱人民幣 ５﹒３２６７ －６５２﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８１１２ －４２﹒００

１英鎊╱人民幣 ８﹒３２４０ ＋４７﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒６１６６ ＋２８８﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒３２５０ ＋１１９﹒００

１新加坡╱人民幣 ４﹒６６４９ －８９﹒００

１瑞郎╱人民幣 ６﹒７２７９ －５１４﹒００

１加元╱人民幣 ４﹒９９３７ －８﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６６２０ ＋３２﹒００

１人民幣╱俄羅斯盧布 １５﹒３５２８ －１９１３７﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒３５５１ －１０８﹒００

１人民幣╱韓元 １９３﹒３４００ －１３５﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

