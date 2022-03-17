《鍾之日記》阿爺再次穩軍心，指數復興不是夢

《鍾之日記》３月１７日，香港天氣：晴。香江魚缸：大升。祖國股市：升。



美國聯儲局一如預期加息四分一厘，隔晚美股反覆抽升，道指Ｖ反彈收升５１８點，納指收

市飆３﹒８％；反映中概股表現的納斯特中國金龍指數暴力拉升近３３％，單日漲幅破紀錄。投

資者憧憬內地再出手提振市場，亞洲股市亦跟漲，港股上日勁彈１６７２點後，今日接力再飆逾

１４００點，重上十天線（現處２０５３３），兩日飆三千點，補回３月４至７日部分

（２１３２７至２１８３８）下跌裂口。

恒指今早裂口高開１３４３點報２１４３０，一舉升穿１０天線，之後獲利沽壓湧現，恒指

曾僅升６９９點，低見２０７８６。不過低位有買盤支持，大市午後重拾重力，尾市更愈升愈有

，收市Ｕ上全日最高位，報２１５０１點，大升７％或１４１３點，成交略減至３００９億元，

是連續第兩日成交破三千億。國指升５１８點或７﹒５％，報７４０７點。科指升７﹒８％報

４５７２點。

藍籌股近乎全線造好，騰訊（００７００）升６﹒２７％，報３９０元，成交居首達

２７０﹒２６億元，股價兩日累漲三成一。京東集團（０９６１８）升１５﹒９％，藥明生物

（０２２６９）升近兩成，阿里（０９９８８）升１２﹒５％。藍籌只有吉利（００１７５）及

信義光能（００９６８）錄得跌幅，均跌約０﹒３％。



＊監管傾巢維穩，滬指重返３２００關＊



近日的中概股退市風險引發中港股市非理性狂跌，國務院副總理劉鶴昨日（１６日）主持最

高層級別的國務院金融穩定發展委員專題會議，回應了貨幣政策、中概股、平台經濟治理、房地

產等一系列當前市場關注的熱點問題。隨後人行、銀保監、財政部、中證監、外匯局齊發聲，全

力維護資本市場平穩運行。

中證監特別提到，續加強與美方監管機構的溝通，爭取盡快就中美審計監管合作達成協議。

而據英媒《金融時報》引述知情人士報道稱，中國準備對美方讓步，為中國企業和審計機構建立

紅綠燈制度，明確企業可以在海外披露哪些審計信息。不過值得關注的是美方的態度，目前美國

證交會還未就中方的反應作出表態。

監管表態為市場吃下定心丸，隔晚美股中概股報復式反彈，帶動Ａ股延續上日強勢，北向資

金出現淨流入，主要板塊全線上揚，地產板塊領漲，鋼鐵、煤炭、水泥股造好。滬綜指高開

１﹒４％後，盤中升幅不斷擴大，不但收復三千二，午後最多漲２﹒８％，高見３２６０點，全

日收市報３２１５點，升１﹒４％。深成指收市報１２２８９點，漲２﹒４１％，創業板指飆

２﹒８７％。

人民銀行加碼放水，今日進行８００億元人民幣７天期逆回購，淨投放７００億元人民幣。

外資今日淨流入５３﹒６５億元人民幣，結束連續八日淨流出，帶動兩市全日成交額放量突破

１﹒２萬億，錄得１２７５４億元人民幣，較上日成交增６﹒５％。



＊房產稅不擴大，內房股連續兩日急升＊



備受矚目的中國房地產稅試點被按下「暫停鍵」。中國財政部明確表態，今年內不具備擴大

房地產稅改革試點城市的條件。地產股再上演狂飆行情，融創（０１９１８）繼昨日低位反彈逾

３成，午後持續走高，收市飆５９％，報６﹒２５元，連升２日累計升幅超過７０％。近期與融

創中國同樣出現債務危機的龍光（０３３８０）升４２﹒７％。

富力（０２７７７）擬無法兌付境內債「１６富力０４」，計劃尋求展期，股價仍升

３４﹒２％。

其他內房方面，旭輝（００８８４）升３２﹒９％，時代中國（０１２３３）升４２﹒５％

，中國恒大（０３３３３）升１７﹒８％，報１﹒５２元，世茂（００８１３）升３２﹒９％。

兩大藍籌民企內房，碧桂園（０２００７）升２８﹒４％，碧桂園服務（０６０９８）為表

現最叻藍籌，爆升３０﹒４％；龍湖（００９６０）升１４﹒２％。

內媒引述知情人士指，佳兆業（０１６３８）正與招商蛇口（深：００１９７９）等央企國

企接洽，涉及引戰及舊改合作開發等方面。佳兆業午後突抽升超過三成，收市狂飆３５﹒７％。



＊未隨美國加息，港銀仍企硬＊



雖然美國聯儲局一如預期加息０﹒２５厘，但本地銀行未有跟隨，恒生銀行、匯豐銀行維持

最優惠利率於５厘不變。渣打香港的最優惠貸款利率亦維持不變於年息５﹒２５厘。銀行股今日

繼續堅韌，渣打（０２８８８） 飆６﹒４％，東亞銀行（０００２３）升５﹒９％，中銀香港

（０２３８８）漲４﹒８％，滙控（００００５）升４﹒１％，恒生銀行（０００１１）等升

１﹒８％。

招銀國際策略師蘇沛豐認為，若聯儲局今年餘下的６次會議均會加息，對銀行當然有利，但

仍要留意美國經濟情況，若加息過快影響貸款需求，導致經濟有下行風險，加息對銀行股便有負

面影響。

另外，有專家料人行本月或降準０﹒５個百分點。渣打大中華區高級經濟師劉健恆表示，中

國政府提出今年經濟增速目標定為５﹒５％，形容目標積極進取，不過今年亦有望達成，料將加

大政府開支、增加基建及減稅等舉措，並預期本月內人行有機會降準０﹒５個百分點，而今年第

二季或下調ＬＭＦ等政策利率。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出

投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

