《投資心得－潘鐵珊》廣發証券重科技金融，核心領域加強自主研發

《投資心得》廣發証券（０１７７６）的主要業務分為四個板塊：投資銀行、財富管理、交

易及機構以及投資管理業務。集團將其客戶群定位國內優質中小企業及較富裕的個人客戶。截至

去年９月３０日止的首三季業績，歸因於股票基金交易量和基金管理業務規模有所增長，令證券

經紀業務佣金及手續費收入增加，以致集團共錄得中期營業收入達２６８﹒７億元人民幣，比

２０２０年同期增２５﹒５％；而歸屬於上市公司股東的淨利潤則同比增４﹒６％至７８﹒８億

元人民幣，表現理想，增長力勝於同業。



＊升級衍生品投資管理系統，大力拓展ＦＩＣＣ業務＊



集團跟其他券商的分別是其對持續科技金融發展的重視，在核心領域加強自主研發。集團自

主研發了「廣發投易通」投資交易終端、「廣發智匯」ＡＰＰ及ＧＦＱＧ量化策略平台，亦創造

出數字化合規與風控監控體系，並升級了衍生品投資管理系統，有效加強業務開展和風險管理。

此外，集團亦大力拓展固定收益證券、貨幣及大宗商品（ＦＩＣＣ）業務，透過子公司廣發

全球資本搭建境外的ＦＩＣＣ投資平台，資產配置覆蓋亞洲、歐洲、美國的２０個國家和地區，

涵蓋債券及結構化產品等多元化的投資領域。集團旗下的廣發基金淨利潤亦因為基金管理費收入

增加而同比增加３９﹒８％，加上集團資產總額亦有穩健增長，其中總額較去年同期增

１０﹒５％，相信有利廣發証券在未來的表現。可考慮於現價買入，上望１３﹒５０元，跌穿

１０元止蝕。《香港股票分析師協會副主席 潘鐵珊》（筆者沒有持有相關股份，客戶持有相關

股份）（本欄逢周四刊出）



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