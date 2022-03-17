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即市新聞

17/03/2022 09:05

《投資心得－潘鐵珊》廣發証券重科技金融，核心領域加強自主研發

　　《投資心得》廣發証券（０１７７６）的主要業務分為四個板塊：投資銀行、財富管理、交
易及機構以及投資管理業務。集團將其客戶群定位國內優質中小企業及較富裕的個人客戶。截至
去年９月３０日止的首三季業績，歸因於股票基金交易量和基金管理業務規模有所增長，令證券
經紀業務佣金及手續費收入增加，以致集團共錄得中期營業收入達２６８﹒７億元人民幣，比
２０２０年同期增２５﹒５％；而歸屬於上市公司股東的淨利潤則同比增４﹒６％至７８﹒８億
元人民幣，表現理想，增長力勝於同業。

＊升級衍生品投資管理系統，大力拓展ＦＩＣＣ業務＊

　　集團跟其他券商的分別是其對持續科技金融發展的重視，在核心領域加強自主研發。集團自
主研發了「廣發投易通」投資交易終端、「廣發智匯」ＡＰＰ及ＧＦＱＧ量化策略平台，亦創造
出數字化合規與風控監控體系，並升級了衍生品投資管理系統，有效加強業務開展和風險管理。
　　此外，集團亦大力拓展固定收益證券、貨幣及大宗商品（ＦＩＣＣ）業務，透過子公司廣發
全球資本搭建境外的ＦＩＣＣ投資平台，資產配置覆蓋亞洲、歐洲、美國的２０個國家和地區，
涵蓋債券及結構化產品等多元化的投資領域。集團旗下的廣發基金淨利潤亦因為基金管理費收入
增加而同比增加３９﹒８％，加上集團資產總額亦有穩健增長，其中總額較去年同期增
１０﹒５％，相信有利廣發証券在未來的表現。可考慮於現價買入，上望１３﹒５０元，跌穿
１０元止蝕。《香港股票分析師協會副主席　潘鐵珊》（筆者沒有持有相關股份，客戶持有相關
股份）（本欄逢周四刊出）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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