《思前想後－郭思治》大市暫難抱太大反彈憧憬，宜觀望待低吸良機

《思前想後》自踏進３月份，大市承接２月份之弱態，跌勢明顯進一步加劇，直至執筆一刻

止計，本月大市在先高後低之形態主導下，恒指暫是由１日之高位２２９３７點反覆急跌至１５

日之低位１８２３５點，即在短短半個多月，恒指累積之跌幅已達４７０２點，論跌勢確頗偏促

，再拉闊一點看，此潮跌浪是始自２月１０日之高位２５０５０點，至３月１５日低位

１８２３５點止計，在短短一個多月內，恒指已大幅急挫６８１５點，單從技術上看，由於大市

跌勢實在偏促，故走勢上已進入超賣之中，只是目前大市正受多項不利因素所困擾，故在避險情

緒逐步升溫下，買盤態度確相當審慎，反之沽壓卻愈來愈急，且開始有不太理性之拋售，因此即

使大市已身處超賣中，惟暫時仍難抱太多反彈憧憬，照目前之市況看，即使大市能偶見反彈，亦

可能只屬有波幅而冇升幅，有反彈而冇大升技術性之後抽而已。



＊正處各組平均線下，欲擺脫弱態先要重越１０天線＊



再看移動線方面之表現，直到目前一刻止計，各組常用的平均移動線全屬倒序模式，由上而

下順序為：２５０天線（約在２５９７４點左近），１００天線（約在２３９１０點左近），

５０天線（約在２３３７６點左近），２０天線（約在２２２４５點左近）及１０天線（約在

２０８５６點左近），單從技術上看，當屬標準的中期跌浪模式，由於目前恒指正持續反覆於上

述各組平均移動線之下，故整個大市該正處反覆續尋底之弱態中，嚴格而言，大市如欲擺脫此弱

態，首要的條件是恒指必須先成功重越１０天線（約在２０８５６點左近）並穩守其上，否則，

整個反覆續尋底之弱態不變，值得留意的是，以恒指於１５日報收於１８４１５點計，相對１０

天線（２０８５６點）而言，已有達２４４１點之差距，從目前之大市表現看，恒指要重越１０

天線該有一定難度。



＊中概股跌勢急基金套現明顯，只宜分段小注吸納＊



中概股跌勢頗促，在沽壓一面倒湧現下，騰訊（００７００）於１５日一度低見２９７元，

阿里巴巴（０９９８８）亦一度低見７１元，美團（０３６９０）則一度低見１０３﹒５０元，

京東（０９６１８）亦一度低見１６０﹒１０元，至於快手（０１０２４）更一度低見

５４﹒６５元，由於上述中概股全於日中跌至年來新低，在在顯示此輪跌浪並非一般性之技術性

調整，反之，基金之套現態度相當明顯，亦可以說，日後即使出現反彈，亦可能只屬技術性之後

抽而已。

面對目前之困局，投資者最好是續抱觀望，盡量保留實力，靜待另一潮低吸良機，即使欲作

伺低吸納，亦只宜分段輕注投入，切勿過急及過勇。《香港股票分析師協會副主席 郭思治》（

本欄逢周四刊出）



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