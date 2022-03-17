【新冠肺炎】內地新增１２２６宗本土確診，１２０６宗無症狀感染

《經濟通通訊社１７日專訊》國家衛健委公布，３月１６日，全國確診者新增確診１３１７
宗新型冠狀病毒肺炎病例，其中境外輸入病例９１宗；本土病例１２２６宗，吉林仍佔最多有
７４２宗；廣東８３宗，其中深圳市７１宗；上海８宗，北京４宗。
新增無症狀感染者１３１０宗，其中境外輸入１０４宗，本土１２０６宗；本土病例中，有
４１５宗在吉林省，其中吉林市佔最多，有４００宗；河北１７８宗；上海１５０宗；山東９６
宗；廣東７０宗。
＊台灣赴澳門旅客染疫＊
內地本土疫情加劇，目前已波及約２８個省份，吉林省繼續是疫情重災區，吉林省省長韓俊
早前強調，要採取果斷有效措施解決堵點問題，統籌調配資源力量，提高全流程效率，堅決打好
吉林市全員核酸篩查全覆蓋、陽性患者全收治、密接人員全集中隔離三大攻堅戰，一周時間實現
「社會面清零」。集中調配周邊地區核酸檢測力量，在２４小時之內完成全員核酸檢測，確保不
落一人。
為了防止上海市疫情持續擴大，從３月２１日至５月１日這段期間，將調整部分入境上海的
國際航班，包含５家航空公司和２２條航線，共計１０６班，這些航班的入境地點將從上海浦東
機場調整至成都、大聯、杭州等其他等１２個地區機場。
另外，澳門新冠病毒感染應變協調中心公布，１名由台灣赴澳的５４歲男性旅客，１６日乘
坐ＢＲ８０１號航班 由台灣赴澳，入境時新冠病毒核酸檢測呈陽性，判定為輸入性無症狀感染
者。（ｃａ）
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