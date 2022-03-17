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即市新聞

17/03/2022 10:55

《輪證高清－孫明哲》大市相當波動，部署認股證策略有何變化呢？

　　《輪證高清》恒指本周非常波動，多隻股份在短短幾日下跌逾３成後，昨日（１６日）一日
就收復失地，騰訊（００７００）、阿里（０９９８８）、美團（０３６９０）、京東
（０９６１８）等昨日有逾２至３成的升幅。現時計劃部署相關認股證的投資者宜重新審視市場
上的產品。
　　股價波動令相關引伸波幅高企，一旦波動性未能維持，引伸波幅就很大機會回落，價外證引
伸波幅敏感度高，容易受波幅變化影響，加上對沖值及敏感度都低，未必能緊貼正股的走勢，有
機會出現不跟行甚至不升反跌的情況，風險相當高，因此投資者宜轉移留意較貼價產品。
　　但是，貼價證的面值較高，部分更高於０﹒２５元以上，此時投資者就要在面值及行使價之
間作出平衡，挑選低面值證中較貼價的產品。另外亦要特別留意街貨數據，因為早前活躍的產品
可能已在跌市中累積一定街貨，當股價反彈時，持貨的投資者會選擇鬆綁，對輪價造成壓力，所
以要避開高街貨證。
　　事實上，發行商在跌市時積極申請發行行使價較低的產品，而新產品陸續上市，會是條款較
合適的選擇，而且新上市產品街貨一般較低，相對會較跟隨正股走勢，可留意以下條款較合適的
產品。
　
　　條款較合適的產品選擇
＊騰訊購１１６３０，行使價４６０﹒２５元，２０２２年７月１２日到期，實際槓桿６﹒２倍
＊騰訊沽１１６３２，行使價３３７﹒６８元，２０２２年８月２２日到期，實際槓桿３﹒８倍
＊美團購２９７８２，行使價１７８﹒９８元，２０２２年８月２６日到期，實際槓桿４倍
＊美團沽１１１８６，行使價１３５元，２０２２年９月１３日到期，實際槓桿２倍
＊阿里購２３５２３，行使價１１８﹒２８元，２０２２年７月８日到期，實際槓桿４﹒４倍
＊阿里沽１１１８１，行使價９２﹒２３元，２０２２年６月１３日到期，實際槓桿３﹒２倍

《高盛董事總經理　孫明哲》《ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
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＊版權所有２０２０年，高盛（亞洲）有限責任公司。本文不構成邀約、游說或建議出售或購買
結構性產品。產品無抵押，如發行人無力償債或違約，投資者或無法收回全部應收款項。產品乃
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