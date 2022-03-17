《輪證高清－孫明哲》大市相當波動，部署認股證策略有何變化呢？

《輪證高清》恒指本周非常波動，多隻股份在短短幾日下跌逾３成後，昨日（１６日）一日

就收復失地，騰訊（００７００）、阿里（０９９８８）、美團（０３６９０）、京東

（０９６１８）等昨日有逾２至３成的升幅。現時計劃部署相關認股證的投資者宜重新審視市場

上的產品。

股價波動令相關引伸波幅高企，一旦波動性未能維持，引伸波幅就很大機會回落，價外證引

伸波幅敏感度高，容易受波幅變化影響，加上對沖值及敏感度都低，未必能緊貼正股的走勢，有

機會出現不跟行甚至不升反跌的情況，風險相當高，因此投資者宜轉移留意較貼價產品。

但是，貼價證的面值較高，部分更高於０﹒２５元以上，此時投資者就要在面值及行使價之

間作出平衡，挑選低面值證中較貼價的產品。另外亦要特別留意街貨數據，因為早前活躍的產品

可能已在跌市中累積一定街貨，當股價反彈時，持貨的投資者會選擇鬆綁，對輪價造成壓力，所

以要避開高街貨證。

事實上，發行商在跌市時積極申請發行行使價較低的產品，而新產品陸續上市，會是條款較

合適的選擇，而且新上市產品街貨一般較低，相對會較跟隨正股走勢，可留意以下條款較合適的

產品。



條款較合適的產品選擇

＊騰訊購１１６３０，行使價４６０﹒２５元，２０２２年７月１２日到期，實際槓桿６﹒２倍

＊騰訊沽１１６３２，行使價３３７﹒６８元，２０２２年８月２２日到期，實際槓桿３﹒８倍

＊美團購２９７８２，行使價１７８﹒９８元，２０２２年８月２６日到期，實際槓桿４倍

＊美團沽１１１８６，行使價１３５元，２０２２年９月１３日到期，實際槓桿２倍

＊阿里購２３５２３，行使價１１８﹒２８元，２０２２年７月８日到期，實際槓桿４﹒４倍

＊阿里沽１１１８１，行使價９２﹒２３元，２０２２年６月１３日到期，實際槓桿３﹒２倍



《高盛董事總經理 孫明哲》《ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ》



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