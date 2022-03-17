《廣匯論勢－鄭廣復》英倫央行料加息，鎊匯短期１﹒３０以上波動

《廣匯論勢》結束了為期兩天的議息會後，昨天美國聯儲局公開市場委員會（ＦＯＭＣ）一

如市場預期宣布加息０﹒２５厘，將聯邦基金利率目標範圍上調到０﹒２５至０﹒５厘。此外，

在最新經濟預測中，聯儲備將今年聯邦基金利率目標上限中位數，由去年１２月時預測的０﹒９

厘大幅上調至１﹒９厘， 預示當局在今年餘下每次議息會議都會加息。不過，明年再加息四次

（每次０﹒２５厘），將聯邦基金利率上調到約２﹒８厘後，２０２４年將會停止加息。



＊聯儲局５月啟動縮表＊



至於對就業、通脹及經濟前景的看法，聯儲局將今年實際ＧＤＰ增長預測由４％下調至

２﹒８％，未來兩年則分別維持在２﹒２％及２％。就業方面，當局預期今、明兩年失業率維持

在３﹒５％，２０２４年則輕微上調０﹒１個百分點至３﹒６％。至於各界關心的通脹情況，聯

儲局將今年整體個人消費開支（ＰＣＥ）升幅，由去年１２月份的２﹒６％上調至４﹒３％，未

來兩年亦分別由２﹒３％及２﹒１％，向上修訂至２﹒７％及２﹒３％。

聯儲局主席鮑威爾表示，俄羅斯入侵烏克蘭對全球金融市場及經濟，以及美國經濟構成高度

不確定性，但同時指出美國經濟表現強勁，在勞工市場緊絀及面對高通脹之際，當局認為未來進

一步加息是恰當的，更預期最快在５月份開會時將會縮減資產負債表規模。



＊俄烏緊張局勢有望緩和＊



美元匯價未見受惠於聯儲局加息，其一當是聯儲局僅滿足加息幅度最低標準，而５月份開始

縮表亦是市場預期之內；其次，俄羅斯入侵烏克蘭踏入第二十二日，兩雙仍處於膠著狀態，普京

及部分俄羅斯官員，以至整個俄羅斯遭到西方全面制裁，俄烏雙方亦已進行了四輪談判，烏方表

現有望達成和平協議，據報烏克蘭願意變成像奧地利及瑞典等的中立國，但仍會擁有自己的陸軍

及海軍。俄羅斯則重申，莫斯科則希望基輔承認克里米亞屬於俄羅斯領土，以及承認烏克蘭東部

的頓內茨克人民共和國（Ｄｏｎｅｔｓｋ Ｐｅｏｐｌｅ＇ｓ Ｒｅｐｕｂｌｉｃ），以及盧甘

斯克人民共和國（Ｌｕｇａｎｓｋ Ｐｅｏｐｌｅ＇ｓ Ｒｅｐｕｂｌｉｃ）獨立。雙方似乎都

希望戰事盡快結束，尤其是普京！



＊金價中期或下試１６７６＊



所謂「解鈴還須繫鈴人」，一切由俄烏戰事對金融市場造成的負面影響，亦將因為俄烏戰事

結束而消除，例如紐約及布蘭特期油皆回落至每桶１００美元以下，金價本已對俄烏戰事表現冷

感，昨天更因聯儲局加息而一度失守每盎司１９００美元，低見１８９５美元，但其後迅速反彈

並重上１９００美元關口，在俄烏正式達成和平協議之前，金價仍有望守穩在１９００美元以上

，但俄烏戰事終將結束，金價以２月２４日俄軍入侵烏克蘭當天所造的高位１９７４﹒５美元為

短期主要阻力。

ＳＰＤＲ黃金ＥＴＦ持倉自２月５日的１０１１﹒６噸開始持增加，到３月９日增至

１０６７﹒３４噸，但在其後的四個交易日有三天是減持的，截至昨天紐約市結束時，持倉降至

１０６１﹒８３噸。在聯儲局快將縮表及美元利率今年將會持續上升下，金價難以大幅攀升，相

反，回穿１９００美元的可能性較高，預料短期跌至１８５０美元的日線圖收窄三角形下降軌附

近才有支持，更差的情況，金價中期將會下試２０２０年４月至今年１月形成的平底下降三角形

支持位１６７６美元後才有支持。



＊英央行憂陷薪酬旋渦＊



今晚英倫銀行（ＢＯＥ）將會公布議息結果，預期加息０﹒２５厘，將指標利率上調至

０﹒７５厘。部分分析擔心，ＢＯＥ加息可能導致英國陷入經濟衰退，原因之一是俄羅斯入侵烏

克蘭之前，英國通脹率已經偏高，而英國家庭卻要面對半世紀以來，實際收入大縮水的處境，令

人擔心英國可能陷入１９７０年代般的滯脹。不過，ＢＯＥ無法影響國際能源及食品價格高企，

部分決策委員擔心，物價高企會令薪酬上升壓力增加，而勞動力市場緊絀可能引發薪酬價格旋渦

。其他委員則擔心英國經濟在今年下半年表現轉差，過度進取的加息行動更會導致經濟衰退。

至於英鎊匯價，目前兌美元維持在１﹒３１水平，大約剛好處於１﹒２０至１﹒４０大型橫

行區中位，本周一、二兩度下試１﹒３０００後見支持，昨天強力反彈，若然ＢＯＥ一如預期宣

布加息並維持鷹派立場，匯價有望上試日線圖雙頂頸線１﹒３３５７，短期則料暫時維持在

１﹒３０至１﹒３５之間波動。

《經濟通資深市場分析師 鄭廣復》



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