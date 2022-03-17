【大國博弈】華裔美軍上尉隱瞞認識華軍企董事長，在美被判囚四年

《經濟通通訊社１７日專訊》擁有美軍最高機密級別安全許可的華裔美國海軍上尉楊帆（音

譯），在接受海軍安全背景調查時，沒有提及自己在中國有銀行帳戶及擁有一本過期中國護照，

更隱瞞自己和一名中國軍工企業家的關係，在美被控串謀違反槍支法和作出虛假陳述等罪名，法

院判其罪成入獄四年，並要求其出獄後接受三年的監管釋放。

現年３７歲的楊帆在中國出生，約１５歲時移民美國並在約２２歲時加入美籍，他被捕前擔

任美國海軍的武器系統飛行官，曾接受過潛艇作戰培訓，並擁有最高機密級別的安全許可。他的

妻子楊陽（音譯）於２０２０年９月承認串謀以欺瞞手段向中國出口特種部隊衝鋒舟和引擎，同

案另一被告、上海輕風科技有限公司董事長葛松濤亦兩個月後承認有罪，根據司法部指控，楊帆

在成為美國海軍軍官前已經認識葛松濤，而楊陽則受聘於葛松濤，幫助對方進口武器。

司法部聲明指，楊帆上尉曾宣誓保衛美國，但卻沒有報告自己與一家中國軍工企業主管的關

系，對美國國家安全構成重大風險，美國執法部門將繼續調查、揭露和阻止外國競爭者和敵對者

，對美國國家安全構成進一步威脅。（ｅｙ）（ｚｚ）

