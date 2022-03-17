【重拳監管】清朗行動去年處置帳號逾１３億個，將建謠言溯源機制

《經濟通通訊社１７日專訊》國務院新聞辦公室今天舉行關於２０２２年「清朗」系列專項

行動新聞發布會。國家互聯網信息辦公室副主任盛榮華介紹，２０２１年，國家網信辦部署開展

「飯圈」亂象整治、春節網絡環境整治、用戶帳號運營亂象整治等１５項「清朗」系列專項行動

，累計清理違法和不良信息２２００萬餘條，處置帳號１３﹒４億個，封禁主播７２００餘名，

下架應用程序、小程序２１６０餘款，關閉網站３２００餘家。網絡生態日益向好，網絡面貌持

續向上，網絡空間日漸清朗。

２０２２年「清朗」系列專項行動包括１０個方面重點任務，其中包括：全面清理「色、醜

、怪、假、俗、賭」等各類違法違規直播和短視頻，從嚴整治激情打賞、高額打賞、誘導打賞、

未成年人打賞等行為，全面整治劣跡藝人違規復出、被封帳號違規轉世。建立謠言溯源機制，對

首發、多發、情節嚴重的平台和帳號，嚴肅追究相關責任。

與此同時，打擊流量造假、黑公關、網絡水軍，嚴管水軍招募和推廣引流信息，規範探店種

草行為。堅決打擊通過雇佣水軍、惡意營銷等方式的非自然漲粉行為。（ｗｌ）

