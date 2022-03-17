【俄烏開戰】哈薩克宣布政治改革，限制總統權力放寬政黨註冊

《經濟通通訊社１７日專訊》因烏克蘭戰事陷入僵局及受西方世界最高程度制裁，憂慮氣氛

籠罩整個俄羅斯，被批評野心勃勃、窮兵黷武的俄羅斯總統普京，如今還要面臨重要鄰國啟動政

治體制改革，外交形勢進一步惡化。

哈薩克總統托卡耶夫周三（１６日）發表２０２２年國情咨文，宣布進行政治體制改革，提

議通過立法方式規定，總統在任期內必須停止其在政治黨派中的黨籍，各州州長和其副手亦應被

限制擔任其在所屬黨內的職務，他還保證其近親都不會被允許擔任重要的政治職位。托卡耶夫更

建議提升議會權力，將國家的超級總統制改為「總統＋強議會制」，確保國家權力機制的平衡，

還宣布將簡化新政黨的註冊程序。



＊年初全國示威致前總統下台，俄有份出兵平息風波＊



哈薩克於今年初大幅調高燃氣價格，結果爆發了自１９９１年獨立以來最大規模的示威潮，

在該國統治長達３０年的前總統拿薩巴耶夫宣布辭職，由托卡耶夫接替上台。托卡耶夫上任後被

指以鐵腕手段處理示威事件，最終以俄羅斯為首的六國集體安全條約組織（ＣＳＴＯ）出兵哈薩

克，平息這次暴亂。

托卡耶夫在周三講話時提到，今年初的暴亂事件是由激進分子和恐怖分子策劃的犯罪行為，

但他亦隱晦地提到，一些「有影響力的人」不喜歡國內進行的大規模變革，以繼續他們多年的非

法活動，外界認為托卡耶夫所指的正是拿薩巴耶夫及其家族。哈薩克正在慢慢消減拿薩巴耶夫對

國家的影響，包括以破壞國家安全罪拘捕拿薩巴耶夫的侄子，以及以挪用公款罪逮捕了前國家安

全官員沙特瓦勒德（音譯）。

哈薩克是中亞地區最大的國家，自蘇聯解體以來便一直是俄羅斯的重要盟友，俄羅斯對哈薩

克影響力巨大，首先兩國都是ＣＳＴＯ成員，且哈薩克國內有超過兩成的人口是俄羅斯裔，俄語

亦是該國的官方語言之一；與此同時哈薩克和中國關係亦十分密切，地理上哈薩克接壤中國新疆

地區，外交上該國是中國的永久全面戰略夥伴，並在中國的一帶一路政策中佔有非常重要的地位

。

在哈薩克今年初進入緊急狀態時，中國國家主席習近平曾向托卡耶夫致口信稱，堅決反對任

何勢力破壞哈薩克穩定、威脅哈薩克安全，堅決反對外部勢力蓄意在哈薩克製造動盪、策動「顏

色革命」。（ｅｙ）

