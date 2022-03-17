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17/03/2022 13:15

【ＦＯＣＵＳ】鮑叔「加－減－加」功德圓滿，股市狂歡惟美元憔悴

　　【ＦＯＣＵＳ】Ｔｈｉｎｇｓ　ｃｈａｎｇｅ……兩年前（２０２０年３月１５日），聯儲
宣布緊急降息１００個基點及部署大規模買債，惟美股次日上演「黑色星期一」，三大指數暴瀉
逾１２％；兩年後，聯儲周三（１６日．當地時間）啟動２０１８年以來首次加息，並暗示最快
５月縮表，惟美股三大指數齊升，中概股更錄史上最大漲幅。
　　
＊暗示今年再加息６次，最快５月縮表＊

　　聯邦公開市場委員會一如預期加息２５個基點，令即將迎來第二任任期的鮑威爾
（Ｊｅｒｏｍｅ　Ｐｏｗｅｌｌ），成為自格林斯潘（Ａｌａｎ　Ｇｒｅｅｎｓｐａｎ）之後，
近２０年來首個經歷「加息－降息－加息」
輪迴的聯儲掌門人。
　　根據最新點陣圖，聯邦基準利率預測中值於２０２２、２０２３年底將分別達１﹒９％、
２﹒８％，換言之
，將是２００８年金融海嘯以來最高水平。將通脹形容為「突然爆發（ｓｕｄｄｅｎ　
ｂｕｒｓｔ）」的鮑叔，罕有
直認「早知今日（ｉｆ　ｗｅ　ｋｎｅｗ　ｔｈｅｎ　ｗｈａｔ　ｗｅ　ｋｎｏｗ　ｎｏｗ），
就應早點行動」，誓言「必須恢復物價穩定。」
　　除了暗示今年餘下的６次議息會議都可能加息，且或有一次５０個基點的大加息，他還在記
者會透露，最快５月公布縮表細節，「會比上次２０１７年至２０１９年時更快，並更早開始。


＊收益曲線趨平，明年難逃衰退？＊
　　
　　鮑威爾領銜聯儲變身抗擊通脹巨大風車的唐吉訶德，但股市卻顯然無視貨幣政策的鷹派前景
，何解？除了即使年底加息至１﹒９％，也遠低於上一次通脹高企７﹒９％時（１９８２年１月
）１５％的利率水平
，還有鮑威爾對美國經濟的樂觀評論，包括將就業增長穩健（ｓｏｌｉｄ）的措辭改為強勁
（ｓｔｒｏｎｇ），斷言「明年經濟衰退的風險並不是特別高」。
　　但事實是否真的如此？就在聯儲政策聲明公布後，５年及１０年期美債收益率一度倒掛，２
年及
１０年期美債收益率利差徘迴２３基點（去年３月達逾１５０基點）；更重要的是，美元在激進
加息預期下
先拉升後急跌。
　　再看實體經濟指標：美國２月零售額僅增０﹒３％，加上密歇根大學的消費者信心指數跌至
１１年來最低，或顯示物價高企侵蝕購買力；與ＩＳＭ走勢亦步亦趨的基金經理人經濟增長預期
指數錄１４年低點，或預示ＩＳＭ崩潰在即。
　　繼去年３月「通脹暫時性」後，鮑叔再以「衰退可能小」安撫市場，信不信由你。

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