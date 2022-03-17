【ＦＯＣＵＳ】鮑叔「加－減－加」功德圓滿，股市狂歡惟美元憔悴

【ＦＯＣＵＳ】Ｔｈｉｎｇｓ ｃｈａｎｇｅ……兩年前（２０２０年３月１５日），聯儲

宣布緊急降息１００個基點及部署大規模買債，惟美股次日上演「黑色星期一」，三大指數暴瀉

逾１２％；兩年後，聯儲周三（１６日．當地時間）啟動２０１８年以來首次加息，並暗示最快

５月縮表，惟美股三大指數齊升，中概股更錄史上最大漲幅。



＊暗示今年再加息６次，最快５月縮表＊



聯邦公開市場委員會一如預期加息２５個基點，令即將迎來第二任任期的鮑威爾

（Ｊｅｒｏｍｅ Ｐｏｗｅｌｌ），成為自格林斯潘（Ａｌａｎ Ｇｒｅｅｎｓｐａｎ）之後，

近２０年來首個經歷「加息－降息－加息」

輪迴的聯儲掌門人。

根據最新點陣圖，聯邦基準利率預測中值於２０２２、２０２３年底將分別達１﹒９％、

２﹒８％，換言之

，將是２００８年金融海嘯以來最高水平。將通脹形容為「突然爆發（ｓｕｄｄｅｎ

ｂｕｒｓｔ）」的鮑叔，罕有

直認「早知今日（ｉｆ ｗｅ ｋｎｅｗ ｔｈｅｎ ｗｈａｔ ｗｅ ｋｎｏｗ ｎｏｗ），

就應早點行動」，誓言「必須恢復物價穩定。」

除了暗示今年餘下的６次議息會議都可能加息，且或有一次５０個基點的大加息，他還在記

者會透露，最快５月公布縮表細節，「會比上次２０１７年至２０１９年時更快，並更早開始。

」



＊收益曲線趨平，明年難逃衰退？＊



鮑威爾領銜聯儲變身抗擊通脹巨大風車的唐吉訶德，但股市卻顯然無視貨幣政策的鷹派前景

，何解？除了即使年底加息至１﹒９％，也遠低於上一次通脹高企７﹒９％時（１９８２年１月

）１５％的利率水平

，還有鮑威爾對美國經濟的樂觀評論，包括將就業增長穩健（ｓｏｌｉｄ）的措辭改為強勁

（ｓｔｒｏｎｇ），斷言「明年經濟衰退的風險並不是特別高」。

但事實是否真的如此？就在聯儲政策聲明公布後，５年及１０年期美債收益率一度倒掛，２

年及

１０年期美債收益率利差徘迴２３基點（去年３月達逾１５０基點）；更重要的是，美元在激進

加息預期下

先拉升後急跌。

再看實體經濟指標：美國２月零售額僅增０﹒３％，加上密歇根大學的消費者信心指數跌至

１１年來最低，或顯示物價高企侵蝕購買力；與ＩＳＭ走勢亦步亦趨的基金經理人經濟增長預期

指數錄１４年低點，或預示ＩＳＭ崩潰在即。

繼去年３月「通脹暫時性」後，鮑叔再以「衰退可能小」安撫市場，信不信由你。

