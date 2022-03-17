【大國博弈】美國指控中國監視和恐嚇在美異見分子

《經濟通通訊社１７日專訊》美國司法部指控中國政府透過代理人，試圖監視及威脅在美國

的異見人士。美國司法部起訴５人，涉嫌為中國監視和恐嚇身在美國的異見分子，其中２人在逃

。

司法部國家安全部門助理部長奧爾森（Ｍａｔｔｈｅｗ Ｏｌｓｅｎ）周三稱，該部門最少

掌握３宗刑事案件，可界定為中國政府的跨國鎮壓行動，案件反映中國共產黨嘗試在美國境內打

壓異己的行為。中國駐美大使館未有回應查詢。

其中一宗是中國政府的代理人接觸一名美國私家偵探，尋求對方協助其發布醜聞，目的是打

擊一名參選紐約州眾議員的華裔男子。該名代理人曾要求該名偵探襲擊對方。法庭文件沒有披露

眾議員參選人的身份，但報道指文件中的描述符合前八九學運領袖熊焱的背景。

另一宗案件，一名紐約居民Ｆｒａｎｋ Ｌｉｕ聯同私家偵探調查兩名華裔異見分子，

Ｌｉｕ被控非法擔任外國政府代理人的罪名，周三被提堂，他否認控罪。Ｌｉｕ的代表律師

Ｅｄｇａｒ Ｆｒａｎｋｂｏｎｎｅｒ稱，紐約長島區居民Ｌｉｕ在美國居住達３８年，沒有證

據顯示他與中國政府有接觸。

第３宗案件涉及幾名中國特工，被指在一名加州藝術家的工作室設置監控儀器。美國助理司

法部長奧爾森指，幾宗案件反映威權政府跨國鎮壓異見分子，有驚人的增加。（ｃａ）（ｚｚ）

