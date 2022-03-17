【俄烏開戰】據報中俄正在研究替代ＳＷＩＦＴ支付系统的方案

《經濟通通訊社１７日專訊》俄羅斯一位資深議員表示，俄羅斯和中國正努力在各自的金融

訊息系統之間建立合作。

俄羅斯議會下議院杜馬金融委員會主席Ａｎａｔｏｌｙ Ａｋｓａｋｏｖ表示，為消除在維

持貿易往來方面的風險，需要在俄羅斯和中國的金融訊息系統之間建立合作，相關工作正在進行

；俄央行正與中國人民銀行合作，目前形勢將刺激有關進程。他指出，中俄貿易在１至２月增長

逾４０％，這種關係應該進一步加強。

俄羅斯財政部表示，在使用美元和歐羅儲備受阻後，莫斯科方面將動用其外滙儲備中的人民

幣。與此同時，部分俄羅斯銀行正在通過中國的銀聯系統發卡，因為制裁導致他們發行的

Ｖｉｓａ卡和萬事達卡無法在海外使用。

由於俄烏戰爭，數家俄羅斯銀行被禁止進入ＳＷＩＦＴ國際支付網絡，因而無法將資金轉移

到俄羅斯境外。俄羅斯央行開發的金融訊息傳輸系統（ＳＰＦＳ）能夠實現國內銀行間的資金流

動，但在時間、規模和交易的複雜性方面有局限，另一個可能的選擇是連接到中國的人民幣跨境

支付系統（ＣＩＰＳ）支付平台，惟該平台只能用於人民幣支付結算。（ｃａ）





