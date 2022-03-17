【新冠肺炎】南韓政府制訂對策應對中國防疫升級下供應挑戰

《經濟通通訊社１７日專訊》中國新冠疫情升溫，部分地區實施嚴格防疫措施，南韓產業通

商資源部啟動「緩解供應鏈障礙一站式窗口」，應對中國主要城市突如其來的封城下，韓企工廠

運營和材料供應面臨的問題。

中國吉林省長春市、山東省威海市、廣東省深圳市等地，近日被調整為疫情高風險地區，不

僅進駐當地的韓企工廠營運受到影響，不少在南韓的企業擔心在華的零部件供應商的供應，短期

內也要面臨供貨中斷的問題。如果疫情波及的省份繼續增加，韓企的直接和間接損失也將隨之增

加。

產業部除將「零配件供應應對支援中心」指定為上述專項窗口外，還與主要駐華機構、大韓

貿易投資振興公社、韓國貿易協會分會、中國韓國商會之間建立合作體系。產業部還計劃於下周

一（２１日）與半導體、顯示器等行業協會舉行供應鏈影響分析會議，就主要產業供應鏈進行持

續監測，並預先採取對策。

值得留意的是，據南韓中央防疫對策本部通報，該國周三單日新增６２﹒１３萬宗確診，較

前一天增加２２萬宗，或５５％，是疫情爆發以來單日最大增幅。另有４２９名患者病亡，亦創

新高。（ｃａ）

