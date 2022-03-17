《法證攻防－林恩》恒指急彈，國務院金融委會會議研究當前形勢

《法證攻防》恒指本周上落波幅顯著，周一（１４日）最多跌１１３７點，周二（１５日）

最大跌幅１２９６點，而周三（１６日）反彈高達１７０５點。大市成交大漲，頭三個交易日分

別錄得２２３０億元、２８６２億元和３０９８億元成交金額。恒指早段收市為１８８７５點，

午後急彈一連收復萬九點和兩萬點關口。恒指周三全日錄得升幅９﹒０８％，報

２００８７﹒５０點。

周三新華社發布國務院金融穩定發展委員會召開專題會議內容，會議研究當前經濟形式和資

本市場問題，會議由國務院副總理劉鶴主持。會議強調，有關部門要切實承擔起自身職責，積極

出台對市場有利的政策，慎重出台收縮性政策，凡是對資本市場產生重大影響的政策， 應實現

與金融管理部門協調，保持政策預期的穩定和一致性。

隨著美國證券交易委員會上周首次明確五家中國公司可能面臨退市風險，令市場擔心中概股

前景。有賣方報告下調涉及２８家中資互聯網股的評級。恒科指周一周二３０隻成分股全線下跌

。會議內容中提及中概股，指目前中美雙方監管機構保持了良好溝通，已取得積極進展，正在致

力於形成具體合作方案。中國政府繼續支持各類企業到境外上市。

恒科指周三全線反彈。超過一半股份升幅超過２成，其中嗶哩嗶哩（０９６２６）升幅更高

達４０﹒８３％。恒科指周三升２２﹒２％，收報４２４３﹒３９點。而恒指成分股升幅榜中，

頭６位都為中國科網股。京東（０９６１８）居首錄得３５﹒６４％升幅，收報２１９﹒６元。

美團（０３６９０）急彈３２﹒０８％，收報１４０元。阿里健康（００２４１）和阿里巴巴

（０９９８８）分別升逾２７％。網易（０９９９９）升２３﹒４％，收報１３５元。騰訊

（００７００）大漲２３﹒１％，收報３６７元。騰訊本周頭三個交易日共錄得８７億元北水資

金淨流入。

《法國巴黎銀行上市衍生產品部 林恩》



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項。結構性產品價格可升可跌，投資者或會損失全部投資，投資前應了解產品風險並諮詢專業意

見，及細閱上市文件內全部詳情。



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