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18/03/2022 16:15

《陸言堂－陳永陸》若中美雙方分歧收窄，港股可望重拾升勢

　　《陸言堂》港股本周可以用瘋狂來形容，恒生指數上下波幅超過３０００點，幅度約１５％
，而且最壯觀是不少重磅科技股單日的升幅跌幅，可以超過２０％，與細價股的波幅相約，這絕
對是不尋常的表現，同時亦代表港股過去一星期的表現，並不可以用常理去分析，當中技術分析
及基本面去分析港股，都不太合適。
　
　　事實上，當恒指跌穿１８３００點的水平時，不少分析都指阿里巴巴（０９９８８）等科網
股，已成為全球估值最低的科網股，亦即是市場出現不合理的拋售，可是當市場擔心中美關係會
因為俄烏戰事進一步惡化，同時擔心中國企業會成為美國制裁的對象時，投資者就不會理會現時
的估值是便宜，反而會考慮這些股份的前景，是否會受到中美關係所影響。
　
　　當然，隨著國務院副總理劉鶴指出，要穩定內地金融市場等言論，有助紓緩市場的憂慮，同
時亦令市場出現大幅度的反彈，可是更重要的是中美似乎希望會面會談去解決雙方的分歧，而中
美元首將會在今晚進行會談，亦成為市場憧憬的因素，如果雙方可以達成某些共識，相信恒指仍
然可以持續上升，因為畢竟港股的估值真的過低，在未有俄烏事件之前，又或者香港第五波疫情
未全面爆發之前，恒生指數今年年初的表現，其實遠較全球其他主要市場為佳，故此如果中美雙
方的分歧可以收窄，消除市場的疑慮，相信港股將可重拾升勢，重新上試之前的高位。
　
＊港華智慧能源（０１０８３）具分拆概念＊
　
　　個別股份可以留意港華智慧能源（０１０８３），去年全年純利１２﹒５３億元，按年下跌
１３％，如果扣除可換股債券嵌入式衍生工具部分之公平值變動損失３﹒５９億元，基礎盈利則
多賺１１％，同時宣布派末期股息每股１５港仙，與去年度相同。集團期內收入１７１﹒２５億
元，按年升３３﹒５％，售氣量為４２﹒１３億立方米，按年增１７﹒１％。新增燃氣接駁用戶
５２﹒５萬戶，按年增長約１１％，主要由於內地疫情有所緩解，同時集團亦積極拓展延伸業務
版圖，延伸業務收入也取得了大幅增長。
　
　　俄烏戰爭影響，以及供應鏈受阻等因素，令全球液化天然氣（ＬＮＧ）價格明顯上升，內地
亦正擴大天然氣來源，而近月中俄新增１００億立方米供應合同，其實對港華業務有正面影響，
因公司在與俄相近的東北、華北有業務。
　
　　雖然城市燃氣仍是集團的重要業務，但發展再生能源是趨勢，因此未來港華將集中資源加大
投資有關業務，重申目標是２０２５年時，再生能源利潤能與城市燃氣利潤相約，而集團正亦計
劃到２０２５年發展２００個零碳園區項目，料總投資近６００億元人民幣。
　
　　當然，大量投資，會令港華智慧能源未來兩年或需要準備１００億至２００億元現金，但集
團已計劃多方面融資，不排除待未來兩至三年再生能源業務成長到一定程度後，分拆部分業務在
內地或其他市場上市，所以相信對股價影響有限。《獨立股評人　陳永陸》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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