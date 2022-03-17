【新冠肺炎】袁國勇︰倘接種率達９５％，夏季可逐步放寬社交距離

《經濟通通訊社１７日專訊》港大微生物學系講座教授袁國勇聯同另外兩名港大學者撰文建

議盡快公布復常計劃及路線圖，提出爭取在夏季復常，若新冠疫苗接種率能超過９５％，可逐步

放寬社交距離措施，又建議家庭條件適合的輕症患者，可留家隔離，毋須堅持送入社區隔離設施

，並應該盡早恢復國際往來航班，認為現時香港已經有超過７０萬宗病例，輸入個案的影響微不

足道。



＊促盡早恢復國際航班＊



文章指，香港未有吸收其他地區的經驗，軟件硬件均不足以應付新冠患者幾何級數增長，其

中護老及殘疾院舍的準備最為不足，但變種病毒的傳播速度太快，即使亡羊補牢、全速接種，亦

未能立竿見影。不過他們認為，仍然要加緊為長者及長期病患者接種疫苗，為後疫苗浪或第六波

作準備，接種策略亦應該由被動轉為主動上門。

袁國勇在電台節目補充指，９５％疫苗接種率是基本，若達９９％，即是只有大約５萬人未

有打針，本港１３間醫院的急症室應對未來的疫情，應該綽綽有餘。袁國勇指出，目前為長者接

種疫苗的問題最大，因為大多長者是獨居或患長期病患，未必接收到資訊，但相信政府的上門打

針措施有幫助。



＊第五波尾聲可以持續數月＊



文章按醫管局全體員工每日進行抗原測試的數字推算，估計香港最少有１４２萬人染疫。至

於是否推行全民檢測，文章指如果香港未準備好各項配套，個案追蹤能力及隔離設施又未能應付

海量個案，即使完成全民強制檢測，第五波也很大機會復發，令市民再次失望。他們指，第五波

疫情尾聲仍能每日增逾數千宗確診，而且可以持續數個月，呼籲市民緊守防疫措施，戴兩個口罩

並保持社交距離。（ｃｗ）

