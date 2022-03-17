【企業盈喜】興達國際（０１８９９）料去年純利升最多８０％

《經濟通通訊社１７日專訊》興達國際（０１８９９）公布，預期截至去年１２月３１日止

年度純利將較２０２０年度升６５％至８０％。

該集團指，純利增加主因２０２０年度確認以股份為基礎付款若干一次性非現金開支約

２﹒７１億元人民幣，而去年度並無有關開支。

該集團預期於本月３０日公布業績。（ｗｈ）

