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17/03/2022 08:07

【企業盈喜】立基工程（１６９０）料去年虧轉賺最多１３００萬元

　　《經濟通通訊社１７日專訊》立基工程控股（０１６９０）公布，預期截至去年１２月３１
日止年度純利介乎約９００萬至１３００萬元，而２０２０年度則錄得淨虧損約１８０萬元。
　　該集團指，有關純利上升主因去年度收益大幅增加及更好地控制成本帶來更高毛利率所致。
　　該集團將於本月底公布業績。（ｗｈ）

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