【企業盈喜】中能控股（００２２８）料去年虧轉賺１﹒２億元

《經濟通通訊社１７日專訊》中能控股（００２２８）公布，預期截至去年１２月３１日止
年度盈利約１﹒１９億元，而２０２０年同期則錄得虧損約１４１７萬元。
該集團指，業績轉虧為盈主因位於塔里木盆地喀什北區塊的產能建設工程及設施陸續投產，
天然氣生產及銷售顯著增加，銷售收入比去年同期增加超過１倍；及喀什項目錄得往年減值回撥
。
該集團預期於本月２３日公布業績。（ｗｈ）
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