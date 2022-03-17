  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

17/03/2022 08:48

【企業盈警】華鼎控股（０３３９８）料去年盈轉虧最多３﹒２億元

　　《經濟通通訊社１７日專訊》華鼎控股（０３３９８）公布，預期截至去年１２月３１日止
年度虧損介乎２﹒４億至３﹒２億元之間，２０２０年度溢利１﹒４６億元。
　　該集團指，虧損主因去年度並無非經常性其他收入項目，包括２０２０年度就出售浙江浩然
置業２９％股權收益１﹒９３億元及就徵收經營所在工業園內土地及工業建築物而取得收益
４﹒３２億元。
　　該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）

etnet Facebook全面革新，注入多元化貼市財經資訊，投資路上一齊並肩作戰！
► 立即讚好

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話17/03/2022
【虛幣世界】美股造好兼如期加息，加密貨幣再度上揚
專訪17/03/2022
【專訪】陶冬：聯儲今年料加息150點　股市動盪惟升勢未必變（有片）
中國故事16/03/2022
《神州經脈》金融委出山穩預期　新冠診療稍鬆綁　A股報復性反彈
財經熱話16/03/2022
劉鶴指中美快達協議兼釋監管放鬆信號　中概股爆升
財經熱話16/03/2022
《盤後部署》恒指報復式反彈逾1600點，料首關挑戰20600
公務員齊抗疫 16/03/2022
公務員總動員 文職赴前線助圍封抗疫
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【etnet Facebook全面革新 提供多元化財經資訊 同大家一齊並肩作戰！】

【填問卷即賞$25咖啡禮券】你嘅意見好重要！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金