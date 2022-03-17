【企業盈警】華鼎控股（０３３９８）料去年盈轉虧最多３﹒２億元

《經濟通通訊社１７日專訊》華鼎控股（０３３９８）公布，預期截至去年１２月３１日止

年度虧損介乎２﹒４億至３﹒２億元之間，２０２０年度溢利１﹒４６億元。

該集團指，虧損主因去年度並無非經常性其他收入項目，包括２０２０年度就出售浙江浩然

置業２９％股權收益１﹒９３億元及就徵收經營所在工業園內土地及工業建築物而取得收益

４﹒３２億元。

該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）

