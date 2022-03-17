【企業盈警】偉能集團（０１６０８）料去年純利跌最多９２％

《經濟通通訊社１７日專訊》偉能集團（０１６０８）公布，預期截至去年１２月３１日止
年度純利介乎４０００萬至８０００萬元，同比跌最多９２﹒２５％。
該集團指，純利下降主因其他收入顯著減和合營公司純利貢獻減。
該集團將於本月底公布業績。（ｗｈ）
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