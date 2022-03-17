《日入而息》長和及長實多賺１５％及３０％，失業率升至４﹒５％

《今天重點》

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長和（００００１）去年多賺１５％至３３４﹒８億，派息１﹒８６元；去年電訊業務收益升２

％，ＥＢＩＴＤＡ跌１１％；

長和去年港口及服務ＥＢＩＴ升６０％，零售升１４％；長和料將能維持穩定增長步伐，並繼續

取得出色表現；逐步完成出售發射塔後，將回購１２億元股份；電訊業務會繼續尋求合併，零售

業務具抗跌能力

長實（０１１１３）去年純利升３０％至２１２億，末期息１﹒７９元；長實去年物業銷售收益

跌５％至１８１﹒４６億元；長實去年物業租務收益跌５％至５６﹒６１億元；李澤鉅批撤資中

國說法「老土」，投資著重兩大因素

中電信（００７２８）去年純利升２４﹒５％，派息１７分；中電信：今年資本開支預算９３０

億人幣，正進行股份回購計劃

金管局表示美國加息在預期內，港息按銀行資金成本決定；香港銀行體系流動性充裕，料港息將

滯後美息；股市隨外圍大幅波動，無跡象顯示有大規模沽空或衝擊港元

匯豐維持最優惠利率５厘不變；渣打香港維持最優惠貸款利率於５﹒２５厘不變

林鄭稱２月底開始安排全民檢測，數日內公布最新政策；亞博病床數目過千張，使用率不高因為

欠缺人手；醫管局１０３６８人留醫，最關注老年病患；林鄭憂定接種率放寬社距措施，做法「

自綁手腳」；林鄭預告抵港旅客可跟隨第六、七日快測陽性完成檢疫

許正宇擬就虛擬資產行業設立發牌制度，確保行業有序發展和運作

香港最新失業率升至４﹒５％，高於預期

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《即日市況》

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恒指高收１４１３點報２１５０１，科指升３２９點報４５７２

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《深滬股市》

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滬綜指收彈１﹒４％，中國擬對美讓步建審計紅綠燈制

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《美元匯價》

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美匯留意９７﹒７５的支持

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《公司業績》

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長和（００００１）去年多賺１５％至３３４﹒８億，派息１﹒８６元；去年電訊業務收益升２

％，ＥＢＩＴＤＡ跌１１％

長實（０１１１３）去年純利升３０％至２１２億，末期息１﹒７９元；長實去年物業銷售收益

跌５％至１８１﹒４６億元；長實去年物業租務收益跌５％至５６﹒６１億元

中電信（００７２８）去年純利升２４﹒５％，派息１７分

雷蛇（０１３３７）去年賺４６１６萬美元，增逾７倍，不派息

中升（００８８１）全年純利８３億元人民幣，升５０％，派息８４港仙

嘉里建設（００６８３）去年多賺９２％至１０３﹒６億元，派末期息９５仙

新秀麗（０１９１０）去年虧轉賺１４３０萬美元，不派息

復銳醫療（０１６９６）去年純利升１﹒３倍，派息１５﹒７港仙

意馬國際（００５８５）去年盈轉虧３３６９萬元，不派息

建業新生活（０９９８３）去年賺６億元人民幣，升４５％派息３３﹒７港仙

九興（０１８３６）去年純利升５２倍至８９６９萬美元，息５６港仙

港華（０１０８３）去年少賺１３％，末期息維持１５仙

利亞零售（００８３１）年度賺８０３７萬元，跌９７﹒４％，息５仙

光控（００１６５）年度多賺１３﹒６％，末期息０﹒３元

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《公司資訊》

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港交所（００３８８）今起恢復買賣人民幣（香港）倫敦鎳期貨小型合約；港交所任命楊秋梅為

行政總裁顧問及董事總經理

長和（００００１）去年港口及服務ＥＢＩＴ升６０％，零售升１４％；長和料將能維持穩定增

長步伐，並繼續取得出色表現；逐步完成出售發射塔後，將回購１２億元股份

百麗時尚已提交香港上市申請，傳目標籌７８億港元

力世紀（００８６０）董事會議決行使購回授權，以不時回購股份

蒙牛乳業（０２３１９）潛在溢價３２％私有雅士利，雅士利今早復牌

建成控股（０１６３０）１６５０萬元購港交所和中銀香港股份

協鑫新能源（００４５１）９０３８萬元人民幣售電站，料蝕３５０２萬元人民幣

據報小鵬汽車（０９８６８）即將漲價，漲幅在１至２萬元人民幣之間

據報阿里（０９９８８）裁員重災區為本地生活服務板塊，但核心電商仍將擴充人手

恒生（０００１１）維持最優惠利率於５厘不變

九興（０１８３６）按傳承計劃委任Ｇｉｌｌｍａｎ及蔣以民為執董

中信股份（００２６７）設立中信金控獲人行批准

聯交所對國盛投資（０１２２７）六名前董事採取紀律行動

證監會公開譴責皓天財經（０１２６０）及劉天倪，批評劉靜桐違反公司回購守則

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《國企紅籌》

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贛鋒鋰業（０１７７２）參股公司騰遠鈷業招股並在深圳創業板上市

東航（００６７０）申請臨時調整紐約至上海航班，４月底前改降福州

中國興業（００１３２）附屬訂立融資租賃涉３５００萬元人民幣

復宏漢霖（０２６９６）腫瘤抗體注射液獲國家藥監局批准臨床試驗

中芯國際（００９８１）委任高永崗為董事長，今日起生效

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《神州民企》

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正榮地產（０６１５８）未在寬限期內贖回優先永續資本證券

旭輝控股（００８８４）澄清去年６月底合營聯營應佔貸款２５１億元人民幣

ＭＩ能源（０１５５５）淨探明油氣儲量１６４３萬桶當量，增１％

海螺創業（００５８６）股東持１股獲實物分派１股海螺環保股份

奈雪的茶（０２１５０）宣布大幅降價，推出９－１９元「輕鬆系列」鮮果茶

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《中國要聞》

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商務部表示疫情頻發制約消費恢復，惟總體態勢沒有改變；中歐雙方經濟互補性強，願把合作蛋

糕做大；首２月美國對華投資增３６％，德國增一倍

首２月中國對外非金融類直投美元計同比增２﹒７％

博鰲亞洲論壇４月２０至２２日海南舉行

胡潤富豪榜：農夫山泉鐘睒睒財富減千億仍居中國首富

反不正當競爭法最高法出台解釋，強調「商業道德」

高校畢業生破千萬，內地啟百萬就業見習崗位募集計劃

人行加碼放水７００億，８００億元逆回購利率持平

中國駐日使館表示暫無收到在日華人傷亡報告

官媒表示金融委釋積極信號，政策料陸續出台

深化「放管服」改革，上海浦東又出新招

海南省擬支持靈活就業人員繳存和使用住房公積金

涉及炒房虛假廣告，微博ＫＯＬ深房理被罰２００萬元

雪松控股急尋資金周轉，向資管公司轉讓齊翔騰達

國軒高科、樂普醫療籌劃境外發行ＧＤＲ，瑞士上市

機構表示華為２０２１年居全球通信設備市場之首

清朗行動去年處置帳號逾１３億個，將建謠言溯源機制

中央結算４月起降股票類業務最低結算備付金繳納比例

分析料降結算備付金繳納比例釋近４００億，券商股分化

易會滿會見南韓駐華大使張夏成，深化資本市場合作

人行批准中信金融、北京金控設立金融控股公司

德銀中國接入北交所，成首家接入的歐盟銀行

華為與文旅部就５Ｇ在公共文化服務應用進行戰略合作

中證監表示完善資本市場內生穩定機制，解決預期等問題

發改委表示以大城市為重點，擴大保障性租賃住房供給

內地汽柴油價每噸急漲７５０和７２０元，年內第五漲

中國結算表示備付金繳納比調降配合貨銀對付改革釋紅利

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《寶島快訊》

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台股收漲３％，報１７４４８點

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《其他消息》

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據報陳茂波指美國中概股退市，香港能從中受惠

美聯料本港不會即時跟隨美國加息，首季樓價跌３％

聯儲局一如預期加息０﹒２５厘，本港息率料不變

金管局表示美國加息在預期內，港息按銀行資金成本決定；香港銀行體系流動性充裕，料港息將

滯後美息；股市隨外圍大幅波動，無跡象顯示有大規模沽空或衝擊港元

許正宇擬就虛擬資產行業設立發牌制度，確保行業有序發展和運作

本港１月商品出口貨量升７﹒８％，進口貨量下跌０﹒２％

香港最新失業率升至４﹒５％，高於預期

餐飲業失業率升至８﹒１％，失業大軍增近２﹒３萬

貿發局首季香港出口指數２４﹒７，按季跌１２﹒５點

本土研究社表示政府擬縮城規會公眾申述，犧牲程序公義

深股通額度全日用近７０億元，外資結束連續八日淨流出；滬股通額度全日用近２２億元，陸股

通淨流入近５４億元

中銀香港料美國下半年啟動縮表，明年加息步伐放緩

利嘉閣料香港銀行今年不會跟隨加息

匯豐維持最優惠利率５厘不變

渣打香港維持最優惠貸款利率於５﹒２５厘不變；渣打料今年美國加息４次，或最早５月公布縮

表時間表；渣打料港息將隨美息上升，今年最優惠利率升壓不大

經絡表示本港銀根充裕未需跟隨加息，惟拆息將逐漸上升

傳ＣＥＯ馮鈺龍約滿請辭，平安壹帳通銀行不置評

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《俄烏開戰》

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俄如期支付美元債券利息，普京指央行無需印鈔救市

哈薩克宣布政治改革，限制總統權力放寬政黨註冊

商務部表示中方與俄羅斯和烏克蘭開展正常經貿合作

國泰航空（００２９３）更改航線以避開俄羅斯領空

國際法院裁定俄軍應停火，傳俄烏達成１５點和平協議

拜登首次稱普京「戰犯」，一周軍援烏國１０億美元

據報中俄正在研究替代ＳＷＩＦＴ支付系統的方案

普京指俄軍嚴格按計劃行動，無意佔領烏克蘭

白宮警告俄軍勿使用生化武器，莫斯科反指西方嫁禍

外交部表示中國將進一步對烏克蘭進行經濟援助

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《內房困局》

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泰禾董事長兼總經理黃其森協助有關機關調查

碧桂園地產兩高層將購買不超２０００萬元人民幣公司債券

陽光城境內債違約遇上政府發聲呵護，股價反高潮漲停

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《大國博弈》

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商務部表示中方反對任何形式、沒有國際法依據單邊制裁；堅決反對美撤中國太平洋網絡公司２

１４牌照

徐貴相稱美方以強迫勞動為由扣押產品是訛詐和搶劫

美國指控中國監視和恐嚇在美異見分子

華裔美軍上尉隱瞞認識華軍企董事長，在美被判囚四年

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《新冠肺炎》

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本港新增２１６５０宗確診，核酸檢測８６２８宗

醫管局表示新增２８９人離世，第五波累計４９２３宗；明日起指定診所可透過「ＨＡ ＧＯ」

預約；醫管局設「護訊鈴」，醫護主動致電幼童長者提供建議

５７歲確診男病人凌晨擅自離開聖母醫院，仍未尋回

林鄭稱２月底開始安排全民檢測，數日內公布最新政策；亞博病床數目過千張，使用率不高因為

欠缺人手；醫管局１０３６８人留醫，最關注老年病患；林鄭憂定接種率放寬社距措施，做法「

自綁手腳」；林鄭預告抵港旅客可跟隨第六、七日快測陽性完成檢疫

內地網民批香港疫情拖累內地，林鄭稱不要看、不要信

上海衛健委表示多區篩查已出結果，完成篩查人員不外出

世衛警告疫情死灰復燃，南韓單日破６０萬宗

何栢良倡疫苗通行證加辣，長者康復３個月後可打針

內地新增１２２６宗本土確診，１２０６宗無症狀感染

工信部調研新冠病毒抗原檢測試劑生產企業

南韓政府制訂對策應對中國防疫升級下供應挑戰

吉林省確診居高不下，福士汽車長春工廠關閉延長一日

商務部表示做好糧、油、肉、菜等生活必需品市場供應

夏寶龍稱發揮好援港醫護作用，打擊干擾破壞疫情防控

張文宏稱新版診療方案應對抗疫更從容；張文宏稱未來抗疫有三大武器，首要是疫苗充分注射

智利研究稱科興預防幼兒感染奥密克戎有效率不足四成

消息指警方拘捕兩人，涉售賣疫苗豁免證明書

亞博主要收需較多照顧長者，社署場館有外展醫生到場

核酸檢測確診跌破萬宗，張竹君稱不代表疫情回落

深圳封城第三日：部分重點區域已實現社會面動態清零

深水埗地區康健中心下周三起提供復必泰疫苗接種服務

特斯拉上海工廠停產兩天，配合防疫要求

社區組織協會關注康復者如何取得疫苗通豁免等證明

袁國勇稱倘接種率達９５％，夏季可逐步放寬社交距離

逾六千病人被處方口服藥，７０歲以上入院長者佔七成

食環署花園街市政大廈一名管工確診

保誠推出升級版電子遙距投保，覆蓋個人壽險產品

復星醫藥等五家中國藥企獲許免費生產輝瑞新冠口服藥

恒隆推「抗疫基金２﹒０」，為九龍東長者提供物資

新世界推大型捐贈配對平台，首階段３４間機構參與

天風國際馳援香港抗疫，捐物資予基層及安老院等

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