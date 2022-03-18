《匯市走勢》英央行加息０﹒２５厘，鎊匯高見１﹒３２後反覆波動

《經濟通通訊社１８日專訊》昨天英倫銀行議息後以８對１票決定加息０﹒２５厘，指標利

率升至０﹒７５厘，反對加息的該名委員建議維持指標利率在０﹒５厘。

在俄羅斯入侵烏克蘭之前發表的英倫銀行２月份貨幣政策報告中，央行預期今年ＧＤＰ增長

將會放緩，當中絕大部分是反映全球能源及商品價格對英國實際收支的負面影響，央行預期在

２０２５年之前將會產生閒置產能，而失業率將升會升至５％，通脹率則預期在今年４月達到

７﹒２５％後見頂，其後將會回落，並預期在２年內返回２％目標，並在３年內大幅低於目標水

平。

英倫銀行又認為，基於對目前經濟狀況的評估，委員會認為未來數月進一步適度收緊貨幣政

策可能是合適的，但仍需敺決於中期通脹如何發展，委員會將會審視未來的經濟數據及其對通脹

的影響，包括了近期的地緣政治事件對經濟的影響，而這將作為５月份貨幣政策報告中評估的一

部分。

英倫銀行的加息予市場謹慎行事的感覺，雖然央行表明未來適宜進一步加息，但將是溫和的

，故英鎊匯價在議息結果公布後不升反跌，兌美元由日內高位１﹒３２１１急挫至最低

１﹒３０８８後才回穩，其後曾反彈至最高１﹒３１７５，至今早亞洲市早段在１﹒３１５０水

平徘徊。

聯儲局宣布加息０﹒２５厘，符合市場預期，美元未見受惠。至昨天紐約收市時，美匯指數

報 ９８﹒０２３７。－０﹒６１％；歐元兌美元收報１﹒１０９１，升０﹒５４％；澳元兌美

元收報０﹒７３７２，升１﹒１６％；紐元兌美元收報０﹒６８７９，升０﹒６４％；中美元兌

加元收報１﹒２６２６，跌０﹒４％。另外，日本央行表示仍會維持現行寬鬆貨幣政策，令日圓

受壓，美元兌日圓昨天最高升至１１９﹒１１，紐約市收報１１８﹒５９，跌０﹒１４％。

（ｐｃ）



