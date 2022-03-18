《運籌帷幄－梁業豪》好淡大戶的下一步棋

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為１８﹒７５％和

４２﹒５％，局勢則均仍屬顯著向淡。港股連續兩個交易日急升，對有膽量、有眼光和有運氣於

低位成功造好者，應對超短線投機所得的利潤感到非常滿意。然而於這個屬於大病剛癒的局勢中

，好淡雙方對後市走向的看法仍會分歧。成功於低位平掉舊淡倉套利者，看到市況大幅回升，當

然會入市補回淡倉再度圖利的念頭。這股大市的下跌動力將會遇到信心回復的好友帶來的上升動

力。

另一方面，大幅急挫的跌市應已將大部分實力不足的好友震了出局；現時仍逗留於市場內的

好友，相信會耐心等候大市的上升動力明顯減弱後，才考慮沽貨計數。早前筆者明確指出了一些

重要跌浪目標，並及時提醒大家港股已經過度下跌；大市準時於本月１５日見底回升，料「一浪

高於一浪」的局勢可維持多一段時間。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（頻道

：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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