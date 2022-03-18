《窩輪匯智－陳恩因》引伸波幅異常波動，部署窩輪前要留意事項

《窩輪匯智》上周提到投資者面對波動市況，若對後市走勢及波動性未有太大信心的話，貿

然入場的風險相對較高，不妨先行觀望，待時機成熟再出擊，避開短期市況的不明朗性。

結果本周後市波動性進一步增加，恒指於周初一度下試１８２３５點位置後急彈逾３０００

點，一度重上２１５００點以上位置，在急跌又急升的市況當中，整體交投保持高企，連帶輪證

成交亦有所回升。在這種極端的波動市況中，引伸波幅水平大幅上落，以恒指波幅指數為例，過

去五天的高位見過５０﹒８３，其後回落至周五的３３位置，過去一個月高低位則為５０﹒８３

及２４﹒３５。

由以上走勢可見，在市況急跌之時，引伸波幅急升對輪價有正面帶動作用，若買入的是認沽

證，不但看中方向，輪價亦受惠引伸波幅急升。相反，認購證雖然看錯方向，但引伸波幅抽升有

助減低輪價跌幅。

接下來，在大市非常波動的環境，大家須留意引伸波幅能否企穩。若擔心外圍的變數仍多，

大市將持續波動，甚至乎大幅下挫，則不妨考慮以認沽證入場作對沖。相反，如認為引伸波幅仍

有下行空間，不妨再靜觀其變，因為衍生產品並非四季佳宜的，需配合市況及因應個人風險胃納

去投資。另一方面，下周有包括中移動（００９４１）、小米（０１８１０）及藥明

（０２２６９）等業績，若想在業績前後作輪證部署，可留意一些相對貼價及年期較長之選，一

方面可減低短期引伸波幅上落的敏感度，另一方面可為業績結果及股價未如預期保留轉身空間。

《滙豐環球資本市場機構客戶及財富管理聯席總監 陳恩因》



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