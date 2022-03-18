《缸邊隨筆－石鏡泉》誰抄底買

《缸邊隨筆》這兩天港股大升，誰抄底買？是人人都想知。國內有個《面包財經》，有數據

有調查，我就無，與其抄人家資料，一段段的拆散來當是自己分析就是「偷」，我光明正大的告

訴你我全文轉錄。



２０２１年以來港股整體顯著下挫，恒生指數自２０２１年的最大回撤已超過４０％，不斷

刷新著近５年的新低紀錄。受此影響，港股通類ＥＴＦ產品的基金單位淨值也在同樣下挫。



比如，此前著力布局港股同相關ＥＴＦ產品的華泰柏瑞、富國基金、博時、海富通、鵬華等

基金公司，旗下產品在近期大幅回撤。



其中，景順長城中證港股通科技ＥＴＦ、海富通中證港股通科技ＥＴＦ、鵬華中證港股通醫

藥衞生綜合ＥＴＦ等產品的單位淨值更是低於０﹒５元。



但是，在市場大幅下挫，基金淨值深度下跌之後，不少基金的份額不降反升。如下圖所示的

１２隻港股通ＥＴＦ基金，除了鵬華的兩隻產品近期份額減少外，其他大部分基金的份額在最近

的１個月和３個月均有所增加。



這些港股通ＥＴＦ產品產品淨值下跌主要受兩個因素的影響，一是指數成分股價重挫，二是

滙率波動。



上述產品普遍採取完全複製標的指數成分的投資策略，這使得港股市場風險幾乎「無縫」傳

導到相關產品。



以此前較為熱門的富國中證港股通互聯網ＥＴＦ為例，截至２０２２年３月１５日收盤，淨

值持續下跌，最低跌至０﹒５元。



該基金跟蹤指數為中證港股通互聯網指數。根據招募書，該基金的投資策略採用完全複製標

的指數的成分股組成及其權重。從２０２１年四季度的重倉股來看，十大權重包含信息技術、可

選消費、醫療保健行業的知名企業，這些股票２０２２年以來表現較差，過半數股票年內跌幅超

過４０％。



＊基金淨值降 總份額卻增＊



不過，在基金單位淨值持續下降的情況下，該基金的總份額卻在增長。富國中證港股通互聯

網ＥＴＦ成立初期，基金總份額約為２﹒４６億份，目前已翻倍增至５﹒６２億份。



從日交易數據來看，該基金近期換手率、成交量顯著增加。近期，該基金的日交易量持續超

過２億份，２０２２年３月１５日更是達到３﹒６７億份，當日基金換手率激增至６５﹒３％，

基金總份額增加２，６００萬份。



如文章開頭的表格所示，淨值下挫份額增加的產品不止富國一家。



存續期超過３個月的產品中，大多數產品的基金份額實現正增長，約半數產品近３個月的總

份額增幅超過２０％。



具體來看，博時恒生港股通高股息率ＥＴＦ的份額增速較為顯著。該基金的跟蹤指數為恒生

港股通高股息率指數收益率（經估值滙率調整後），２０２１年末主要重倉於銀行、房地產股票

。



數據顯示，２０２１年１月下旬以來，博時恒生港股通高股息率ＥＴＦ的日交易量激增，日

均交易量從２，０００萬份漲到４，０００萬份，近１個月總份額增長約４７％、近３個月增幅

超過２００％。最新數據顯示，當前該基金總份額約達４﹒５４億份。



華泰柏瑞中證港股通５０ＥＴＦ是選取樣本中總規模最大的ＥＴＦ產品，其總份額約達

３９﹒１２億份。該基金的跟蹤指數為中證港股通５０指數收益率（使用估值滙率折算），

２０２１年末主要重倉於金融類、信息技術類股票，半數股票的年內回撤超過２５％，其中美團

（０３６９０） 、藥明生物 （０２２６９） 年內跌幅超過５０％。近期，該基金的日交

易量也屢超３億份，２０２２年３月１５日更是達到５﹒１８億份，近１個月總份額增幅超過

２５％。



那麼問題來了，究竟是誰在暴跌之中抄底港股通ＥＴＦ基金？



以上是《面包財經》的分析，至於抄底的是「誰」？給我些時間，周一探討下，如何？

《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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