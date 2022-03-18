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18/03/2022 08:22

民行（０１９８８）股東泛海集團持股被凍結標記，涉總股本逾４％

　　《經濟通通訊社１８日專訊》民生銀行（０１９８８）（滬：６０００１６）近日獲悉股東
泛海集團所持該行約１８億股Ａ股無限售流通股被司法凍結、司法標記及輪候凍結，佔已發行總
股本４﹒１１％。
　　根據北京金融法院協助執行通知書，因前海人壽保險與泛海控股、泛海集團發生公司債券交
易糾紛，涉及案件債權金額及執行費用總額為５﹒３７５億元人民幣，法院對泛海集團持有民行
的約１８億股Ａ股無限售流通股進行司法凍結、司法標記及輪候凍結，其中１股被司法凍結，約
１４﹒１１億股被司法標記，期限自本周三（１６日）起至２０２５年３月１５日止；
約３﹒８９億股被輪候凍結，自轉為正式凍結之日起至３６個月期滿之日止。
　　截至昨日，泛海集團及其一致行動人累計被司法凍結、司法標記及輪候凍結股份共
２５﹒５４億股（當中７﹒５億股為Ｈ股），佔已發行總股本５﹒８３％。
　　民行認為股東持股被司法凍結、司法標記和輪候凍結不會對該行日常經營管理、公司治理產
生重大影響。若是次股份被司法處置，亦不會導致該行第一大股東及其一致行動人發生變更。
（ｍｈ）

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