民行（０１９８８）股東泛海集團持股被凍結標記，涉總股本逾４％

《經濟通通訊社１８日專訊》民生銀行（０１９８８）（滬：６０００１６）近日獲悉股東

泛海集團所持該行約１８億股Ａ股無限售流通股被司法凍結、司法標記及輪候凍結，佔已發行總

股本４﹒１１％。

根據北京金融法院協助執行通知書，因前海人壽保險與泛海控股、泛海集團發生公司債券交

易糾紛，涉及案件債權金額及執行費用總額為５﹒３７５億元人民幣，法院對泛海集團持有民行

的約１８億股Ａ股無限售流通股進行司法凍結、司法標記及輪候凍結，其中１股被司法凍結，約

１４﹒１１億股被司法標記，期限自本周三（１６日）起至２０２５年３月１５日止；

約３﹒８９億股被輪候凍結，自轉為正式凍結之日起至３６個月期滿之日止。

截至昨日，泛海集團及其一致行動人累計被司法凍結、司法標記及輪候凍結股份共

２５﹒５４億股（當中７﹒５億股為Ｈ股），佔已發行總股本５﹒８３％。

民行認為股東持股被司法凍結、司法標記和輪候凍結不會對該行日常經營管理、公司治理產

生重大影響。若是次股份被司法處置，亦不會導致該行第一大股東及其一致行動人發生變更。

（ｍｈ）

