《盤後部署》恒指下周料區間窄幅上落，宜留意多隻放榜科技股

《經濟通通訊社１８日專訊》港股上兩個交易日合共升逾３０００點，今天稍為回軟，低開

２６８點報２１２３２，午後曾回升逾１００點，但最後都以跌市終結。

隔晚多隻中概科技股受挫，拖累相關在港上市股票下跌。嗶哩嗶哩（０９６２６）挫

８﹒７８％，報１９０﹒１元，為表現最差科指股；京東（０９６１８）、小米（０１８１０）

均挫３％。ＡＴＭ方面，阿里巴巴（０９９８８）及美團（０３６９０）低開逾４％，而騰訊

（００７００）就低開２％。午後三隻重磅科技藍籌跌幅一度收窄，但最後阿里巴巴都要逾３％

，美團及騰訊就跌逾２％。

油價重上１００美元，三桶油日內造好。中海油（００８８３）升３﹒３６％，報９﹒８４

元；中石油（００８５７）升１﹒５８％，報３﹒８５元；中石化（００３８６）就１﹒９４升

％，報３﹒６７元。賭股午後上揚，金沙（０１９２８）升４﹒２３％，報１８﹒７４元；銀娛

（０００２７）升３﹒２５％，報４４﹒５元；新濠（００２００）升逾％，澳博

（００８８０）、永利澳門（０１１２８）都升逾７％。

恒指收報２１４１２，跌８８點或０﹒４１％，主板成交２３６６﹒８４億元。國企指數報

７３６６，跌４１點或跌０﹒５６％。恒生科技指數報４４８４，跌８７點或跌１﹒９２％。

內地股市造好，上證綜合指數報３２５１，升３６點或升１﹒１２％，成交４２８４﹒１５

億元人民幣。深證成份指數報１２３２８，升３８點或升０﹒３１％，成交２４３５﹒７１億元

人民幣。



＊好淡友爭持激烈＊



大市方面，成交額較上日大幅減少６４２億元，至２３６６億元，畢竟對上兩日升幅顯著，

早段恒指曾跌逾５００點，計今天上午的賣空金額佔大市成交金額達２３％，顯見出現不少獲利

回套嘅情況。午後曾倒升百多點，最後都以跌市告終，惟跌幅已大幅收窄，反映好淡雙友爭持相

當激烈。不過，恒指日線圖ＭＡＣＤ熊差距大幅收窄，保力加通道亦變得平穩。在俄烏局勢沒有

進一步惡化下，相信恒指下周初在２０５００點至２１７００點之間上落。



＊騰訊、美團下周放榜＊



值得留意的是，下周多隻科技股公布末期業績，當中騰訊及美團是焦點放榜股之一，兩者分

別於下周三（２３日）及下周五（２５日）公布業績。從日線圖看，騰訊股價今天仍未能升穿

２０天線，似乎在４００元有頗大阻力。保歷加通道底部已平穩，但暫時未見再有大幅上升動力

，估計在業績前維持在３２４元至４００元間上落。

至於美團，市場預期該集團去年非國際財務報告準則計量，經調整之虧損淨額介乎

１４９﹒２９億至２０４億元人民幣。日線圖看，股價連續兩日曾升穿２０天線，最後都不能再

向上突破，相信短期在１６５元水平遇上阻力，估計績前在１１５至１６５元之間上落。



＊舜宇、瑞聲走勢未改善＊



另外，舜宇（０２３８２）及瑞聲（０２０１８）亦分別於下周二（２２日）及下周三

（２３日）放榜，當中舜宇連續多個月的手機出貨量都下跌。從日線圖看，兩隻股票股價同樣在

２０天線有阻力，舜宇更收低於上日收市價，連續兩日錄得資金淨流出，保力加通道續下行當中

，估計在績前走勢沒有太大改善。舜宇短線料在１１３元至１５９元上落；瑞聲就料在１６元至

２０元上落。（ｅｒ）

