【外圍經濟】日本央行維持利率不變，下調經濟增長預期

《經濟通通訊社１８日專訊》日本央行今日公布議息會內容，一如預期般維持寬鬆政策，以

８比１票基準利率維持在－０﹒１％，１０年期公債０％孳息率曲線定錨目標也維持不變。基於

新冠疫情和俄烏爆發衝突，致原物料價格飆升，央行認為經濟前景的基調仍在回溫，但較前預判

下修。央行１月曾展望經濟「明確回溫」。（ｊｆ）

