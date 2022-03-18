【俄烏開戰】俄人想食麥當勞要趁快，西伯利亞還有得賣

《經濟通通訊社１８日專訊》雖然美國麥當勞快餐店表示暫停在俄羅斯業務，但外電報道指
位於西伯利亞的分店仍在營業，且沒有加價。２５家分店位於新西伯利亞、別爾茨克、托木斯克
、克麥羅沃、新庫茲涅茨克、巴爾瑙爾和克拉斯諾亞爾斯克等廣泛地區。麥當勞此前曾表示會在
１４日起暫停分店業務，但繼續向６﹒２萬名員工支薪。（ｊｆ）
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