《政經范局－范強》印象中的廣場革命

《政經范局》翻看了一下本欄過去與烏克蘭局勢有關的文稿，把題目串起來就是：



２０２２年逐鹿亞歐大陸，

撥開烏克蘭的迷霧，

歐陸雙火車頭斡旋烏克蘭危機，

由烏東至基輔的一步之遙，

俄烏兩軍大戰迫在眉睫，

世界走了一個輪迴？

穿越津輕海峽的孤影……



作為小結，亞歐大陸確是吹響了逐鹿的號角，而且震耳欲聾﹔雙頭火車的斡旋沒有成功﹔烏

克蘭的迷霧撥開後，赫然所見的是俄軍的裝甲部隊﹔經過３周戰鬥，烏東距離基輔居然真的還有

一步之遙﹔而我們對國際局勢的擔憂，亦從歐洲的重回核對峙，伸延至了東北亞的北方四島……

那麼，下一篇題目是甚麼？



在戰場上，如敍利亞阿勒頗般的煉獄巷戰，正在歐洲上演。但再殘酷的戰爭，仍是服從於敵

我雙方的政治目標。而在政治舞台上，圍繞著克里米亞半島等主權依屬問題，實際上基本沒有和

平的解決之道。因此烏克蘭的前途，極有可能就是在打打停停的狀態中，形成某種常態，也就是

沿著地圖上的某條線，雙方持續處於戰爭狀態，但又把衝突的頻率降至最低，一如朝鮮半島的三

八線。



＊一如朝鮮半島的三八線＊



可這都是猜測。也許我們應該回看更遠？於是我打算在不翻查任何資料的情況下，寫印象中

的２０１４年廣場革命。因為我發現，今天網絡上流傳的很多訊息，與我在事發當時的記憶有偏

差，而這種偏差，正在左右我們對當前俄烏衝突的性質與發展的判斷。



例如我記得，基輔上演「廣場革命」的導火線，並不是烏克蘭要加入北約。雖然俄羅斯與歐

美由冷戰後和解走向重新對立的大背景是北約東擴，但廣場革命的導火線，是時任總統亞努科維

奇拒絕按歐盟的「建議」，把烏克蘭的工業生產標準由俄製改為歐盟制式。



亞努科維奇之所以拒絕，是因為烏克蘭曾經是蘇聯時期的主要工業中心，直至２０１４年也

仍舊向俄羅斯出口大批工業產品。如果改用歐盟制式，在歐盟國家的強大工業競爭力下，烏克蘭

等同放棄國內工業，使得由對俄羅斯的工業產品出口國，改為歐盟工業產品的入口國。



＊西風壓倒東風＊



基於蘇聯時代的歷史淵源，烏克蘭的工業區位於接近俄羅斯的東部，而西部卻是農業區，是

歐洲的糧倉。如果加入歐盟，烏克蘭便可以獲得歐盟的農業補貼。是以，烏克蘭東西分裂不僅僅

是源於民族主義因素，也存在經濟結構的矛盾。



廣場革命的結局是「西風壓倒了東風」，烏克蘭由１９９０年代獨立之初的工農業大國，轉

型為農業為主的國家。因此，烏克蘭局勢引發的矛盾，並不僅限於美俄的戰略競爭，同時也是歐

盟向俄羅斯爭奪經濟利益的結果。



８年前與我在另一新聞機構一同報道廣場革命的同事應該記得，在反對派攻陷基輔趕走民選

的亞努科維奇之後，我說糟糕，歐美這回真的過線了，從現在起要密切注意克里米亞半島至烏東

地區的突發事件，因為莫斯科必定做出強烈反應。



＊心理上的安全警號＊



我當時向同事解釋，西方要麼不了解，要麼就是故意忽略：自從１９１７年以來，基輔的動

向對於現代俄羅斯人具有一種心理上的安全警號。這不僅是因為在蘇俄革命之初，布瓊尼率領的

紅軍騎兵軍在此地征戰而鞏固了莫斯科的蘇維埃政權﹔更因為在１９４１年６月２２日納粹德國

發動巴巴羅薩計劃，對蘇聯發動閃電戰。



此時布瓊尼已是紅軍元帥，受斯太林之命力挽狂瀾，結果卻在基輔會戰中被德軍圍殲，不僅

傷亡１０多萬，更有４５萬紅軍繳械投降。此役令整個蘇聯軍隊和人民的信心崩潰，導致德軍長

驅直入，一直打到莫斯科郊區才被截停。



普京在對烏開戰的宣言中講了大段蘇聯歷史與烏克蘭的關係，原因即在於此。蘇聯作為一個

曾經的核子大國，他在１９９０年代崩潰固然有經濟因素，但更為主要的推動力量是試圖與西方

和解。在這種前提下，他接受前加盟國和平散去，甚至是接受從蘇聯時期劃歸烏克蘭的克里米亞

半島，繼續留在烏克蘭境內。



＊西方準備好迎接一場大戰？＊



但如果基輔的中立被打破，則莫斯科接受後冷戰秩序的最後底線也被打破，迷霧散去他仍是

一個核大國。西方正以伊拉克戰爭來比對俄軍在烏東的行動，當俄軍在第３周仍未重炮轟擊基輔

時，他們認為這反映俄羅斯戰鬥力的不足。我倒是從來不認為普京打算速戰速決，他的目標是重

回現代俄羅斯人感到安全的地緣戰略狀態，而基輔屬於這種安全狀態的一分子。



俄羅斯人在面對這場戰爭時的參照對象更可能來自歷史，包括基輔在１９４１年夏天的陷落

，和在斯太林格勒被圍困的軍民，既使餓死也不投降的意志。這就不得不令人擔憂，西方準備好

迎接這樣一場戰爭嗎？《經濟通通訊社評論員 范強》

