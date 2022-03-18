《台股攻略－黃振宇》俄烏戰事方向未明，台股窄幅上落

《台股攻略》美聯儲宣布加息後，美股上揚，惟俄烏談判進展緩慢，國際油價再度上升，台

股今日（１８日）窄幅上落，航運股受壓，而金融股受惠台灣央行加息０﹒２５％，普遍上揚支

撐大市，加權指數收１７４５６點，升８點，成交金額為３６４６﹒９１億元（新台幣．下同）

。

電子權值股方面，台積電收５８１元，微跌０﹒２％；國巨跌近５％，研華跌４﹒５％，聯

詠及華碩均跌超過１％，矽力 ＫＹ升４﹒４％，大立光、日月光投控及鴻海升１％至３％。以

銀行為主的金控股受惠台灣加息，其中王道銀行升４﹒３％，台中銀、臺企銀、新光金、合庫金

、開發金及聯邦銀均升超過２％，永豐金及富邦金分別微跌０﹒６％及０﹒７％。航運板塊失色

，貨櫃三雄的長榮跌３﹒８％，萬海跌３％，陽明跌２﹒３％。市場傳出航空貨運價格將再調升

，惟航空雙雄的華航仍跌２﹒１％，長榮航微跌０﹒２％。石英元件廠的台嘉碩去年虧轉盈，每

股純利５﹒２８元，擬派發每股２﹒１元現金股息，消息刺激股價升超過４％。電源供應器大廠

的台達電今日宣布與台灣大學共同成立「台達台大聯合研發中心」，將專注於電動車、人工智慧

（ＡＩ）及物聯網（ＩｏＴ）等高端科技研發，並計劃將來斥資億元經費擴大研究規模，發展更

多嶄新科技項目。

自美聯儲宣布加息符合市場預期，全球股市陸續出現反彈，但俄烏戰事仍存在不確定因素，

加上通脹處於高位，短線大市仍然波幅，投資者可考慮受惠加息的金控股作防守為主，其次可將

部分資金分注吸納前景較好的電子權值股。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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