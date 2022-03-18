《窩輪豪情－梁業豪》ａ浪已見頂？短期繼續看升

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為地產建築業、

醫療保健業與綜合企業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為

港交所（００３８８）、百度（０９８８８）與香港電訊（０６８２３），可用作買入其相關認

購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則

宜首選中電（００００２）、中國旺旺（００１５１）與中國建築（０３３１１）。

港股於周末前的正常回吐市況較預期早出現，大市並沒有先高開。估計自恒指１８２３５起

的升浪會被細分為低一級的ａ－ｂ－ｃ三個；ａ浪已於２１５０１完結嗎？未可定斷。短線投機

者現應將指數牛證的止賺位上移至昨天（１７日）錄得的「上升裂口」中間位２６４５４，繼續

看升。當然，樂觀點看，當前升浪亦可被細分為低一級的ｉ－ｉｉ－ｉｉｉ－ｉｖ－ｖ五個浪，

現處於ｉ浪中。日線圖上，保歷加通道中軸仍有不輕的阻力，ＭＡＣＤ則正欲發出「熊牛」買入

訊號。至於ＳＡＲ極點高位２１５０１阻力，當然有需要於下周二（２２日）前被正式升破。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

