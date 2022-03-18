【虛幣世界】山寨幣跑贏比特幣，ＳＯＬ升半成

《經濟通通訊社１８日專訊》隔晚美股先跌後回升，而加密貨幣則走勢分化，比特幣在四萬

一關口浮動，未見有太多資金流入，其他山寨幣則略為炒起，Ａｖａｌａｎｃｈｅ

（ＡＶＡＸ） 和 Ｓｏｌａｎａ （ＳＯＬ） 的代幣一度上漲超過８％和５％，而以太幣則

升至２８００美元水平，在過去２４小時升２％，而比特幣的價格與股市表現背道而馳。

Ｏａｎｄａ Ａｍｅｒｉｃａｓ高級市場分析師Ｅｄｗａｒｄ Ｍｏｙａ表示，投資者對於

俄羅斯人湧入加密市場以逃避制裁併盡量減少對盧布的敞口的故事有些言過其實，目前沒有看到

這種趨勢的證據。他更認為，比特幣的長期前景仍然樂觀，如果風險偏好不受華爾街任何去風險

運動的影響，應該得到支持。

據經濟通據數顯示，比特幣現報４０２６０﹒６１（美元．下同），跌１﹒６１％（２４小

時比較．下同）；以太幣現報２７６８﹒６５元，跌１﹒５３％；艾達幣報０﹒８２５０元，跌

１﹒１９％；瑞波幣報０﹒７８４３元，跌１﹒１７％。（ｕｌ）



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