  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

18/03/2022 09:02

【虛幣世界】山寨幣跑贏比特幣，ＳＯＬ升半成

　　《經濟通通訊社１８日專訊》隔晚美股先跌後回升，而加密貨幣則走勢分化，比特幣在四萬
一關口浮動，未見有太多資金流入，其他山寨幣則略為炒起，Ａｖａｌａｎｃｈｅ　
（ＡＶＡＸ）　和　Ｓｏｌａｎａ　（ＳＯＬ）　的代幣一度上漲超過８％和５％，而以太幣則
升至２８００美元水平，在過去２４小時升２％，而比特幣的價格與股市表現背道而馳。
　　Ｏａｎｄａ　Ａｍｅｒｉｃａｓ高級市場分析師Ｅｄｗａｒｄ　Ｍｏｙａ表示，投資者對於
俄羅斯人湧入加密市場以逃避制裁併盡量減少對盧布的敞口的故事有些言過其實，目前沒有看到
這種趨勢的證據。他更認為，比特幣的長期前景仍然樂觀，如果風險偏好不受華爾街任何去風險
運動的影響，應該得到支持。
　　據經濟通據數顯示，比特幣現報４０２６０﹒６１（美元．下同），跌１﹒６１％（２４小
時比較．下同）；以太幣現報２７６８﹒６５元，跌１﹒５３％；艾達幣報０﹒８２５０元，跌
１﹒１９％；瑞波幣報０﹒７８４３元，跌１﹒１７％。（ｕｌ）

經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到：　
ｈｔｔｐ：╱╱ｗｗｗ﹒ｅｔｎｅｔ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ╱ｗｗｗ╱ｔｃ╱ｆｏｒｅｘ╱
ｃｒｙｐｔｏｃｕｒｒｅｎｃｙ﹒ｐｈｐ

又或者去Ｄｏｗｎ　Ａｐｐ：
ｈｔｔｐｓ：╱╱ｗｗｗ﹒ｅｔｎｅｔ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ╱ｗｗｗ╱ｔｃ╱ｌｉｆｅｓｔｙｌｅ╱
ｅｔｎｅｔ╱ｍｅｍｂｅｒ╱７５０７８

etnet Facebook全面革新，注入多元化貼市財經資訊，投資路上一齊並肩作戰！
► 立即讚好

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話18/03/2022
【虛幣世界】山寨幣跑贏比特幣，SOL升半成
財經熱話17/03/2022
【長和系業績】李澤鉅：撤資內地說法「老土」　投資著重兩大因素
中國故事17/03/2022
《神州經脈》各部委爭相呵護資本市場和房地產　滬綜指收復三千二
財經熱話17/03/2022
《盤後部署》恒指兩日合計升逾三千點 明天有力上試21800點
財經熱話17/03/2022
內房獲中央連環發聲呵護　大行唱淡無阻股價持續勁彈
專訪17/03/2022
【即市專訪】黃偉康和你談政治市 料港股全年或已見底！（有片）
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【etnet Facebook全面革新 提供多元化財經資訊 同大家一齊並肩作戰！】

【填問卷即賞$25咖啡禮券】你嘅意見好重要！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金