《談國論企－黎偉成》排外困力推經濟爬坡過坎穩行

《談國論企》中國國務院總理李克強２０２２年３月１４日主持召開國務院常務會議，指出

須「推動經濟在爬坡過坎中保持平穩運行」，要求以「紮實有力抓緊落實」，足見今年的工作任

務相當艱巨和重大，而達標亦予人以相當高度信心。



＊中國慎防美惡意更須化解加息及輸入通脹＊



是次國務院常務會議乃就《政府工作報告》提出４４個方面５２項重點工作，逐一分解到國

務院部門和有關地方明確責任和完成時限，所訂的五大原則和注意事項中最重要的尚然是（一）

第一條的「密切跟蹤國際局勢變化、主要經濟體宏觀政策調整、大宗商品市場走勢等和對我國的

影響，不斷完善應對舉措，確保經濟增長、就業、物價等穩定在合理區間」，所語可見國際形勢

起很多、很大的變化，對中國經濟產生更重大和密切的影響，特別是提綱振領的強調（１）要「

密切跟蹤國際局勢變化」，所指的顯然是最新的烏克蘭局勢。美國不斷推手北約從政治到軍事的

東移，從中作梗破壞《明斯克Ｍｉｎｋｓ協議》，諸多挑釁終引發的烏克蘭戰事，不是勸和而是

火上加油的送軍火以烏，和呼朋引類「制裁」俄羅斯，更甚者為憑空捏造假消息警告中國不要支

持俄國，否則會有「後果」，對中國政治經濟的威脅不可掉以輕心。

還有（２）主要經濟體宏觀政策調整，會是一個新的和重大的變異。特別是美國聯邦儲備局

於３月１６日決定加息０﹒２５％，透露在上半年總共加息０﹒７５％，並會在５月份收緊在市

場的債務規模等，不僅使美國，甚至對歐亞許多經濟體的以貨幣政策為主的經濟政策有重大調整

，於環球疫情惡劣底下，所造成的負面影響，絕對不輕。

尤其是（３）陰毒王拜登不願見烏局平復，以石油為主的國際能源價格匆匆攀升和踞高不下

，使美國消費物價指數ＣＰＩ於２０２２年２月份攀至６﹒９％高位，也難回落，理由為美國的

各類商品生產受惡疫肆虐停滯不前，與經濟重啟嚴重脫軌，故聯儲局加息之步伐顯然在中期難有

稍緩之機。中國要強力化解輸入通脹。

凡此，對中國經濟有甚大壓力，要確保經濟增長、就業、物價等穩定在合理區間，確實是不

易為之的事情。此亦為國務院常務會議特別提到的「當前經濟運行面臨新的下行壓力，困難挑戰

增多」，所存問題和威脅，非同小可。

由是《政府工作報告》提出的結構性政策，強調的是要「著力暢通國民經濟循環」，是之為

國內大循環，未有重申「國內外雙循環」，顯然受國際「疫、政、經」皆惡化的影響，而國務院

此番常務會議定的（二）「把圍繞穩市場主體保就業的宏觀政策落實落細」，作為第二條要項，

而所提及的更有多個細項，主要有：退稅減稅；對支持中小微企、個體工商戶的其他減稅降費政

策，抓緊研究延期、擴圍、加力的具體安排；推動特定國有金融機構和專營機構依法上繳利潤及

時入庫；各地要從實際出發，對市場主體尤其是特殊困難行業採取減免房租、降低綜合融資成本

的要求落實到位。



＊積極擴大內需釋放消費潛力和增加有效投資＊



同時要「積極擴大內需，釋放消費潛力和增加有效投資」。《政府工作報告》談到結構政策

時，強調要著力暢通國民經濟循環，重點在於要堅定不移深化改革，並以深入實施創新驅動發展

戰略和堅定實施內需戰略兩大戰略，更大「激發市場活力和發展內生動力」，確保國民經濟保持

穩中有進發展勢頭的主要動力。國際疫情持續惡化和政經不穩，美國更趁亂挑起俄烏戰爭，甚至

藉此強化對華圍堵和攬炒，中國自強是最好的應對和反制。

至於（三）其他三條，主要為（Ｉ）推進重點領域和關鍵環節改革，深化「放管服」改革，

推動大眾創業、萬眾創新，推出一批便於創業創新、企業經營和居民辦事的實招，推動更多事項

異地辦、一網通辦。

（ＩＩ）盡心量力、用心用情造好保障和改善民生實事。

（ＩＩＩ）各地各部門要增強緊逼感，擔當實幹，調動一切積極因素，創造性開展工作。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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