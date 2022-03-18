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即市新聞

18/03/2022 09:24

《異動股》油價重上１００美元，三桶油漲，中石油、中海油升１％

　　《經濟通通訊社１８日專訊》中海油（００８８３）現價升１﹒４７％，報９﹒６６元，該
股成交約３５４萬股，涉資３４１７萬元；中石油（００８５７）升１﹒０６％，報３﹒８３元
；中石化（００３８６）升０﹒２８％，報３﹒６１元。
　　國際油價在連續走弱３日後於周四大漲，重回每桶１００美元以上。布蘭特期油漲８﹒６２
美元，或８﹒７９％，至每桶１０６﹒６４美元。紐約期油漲７﹒９４美元，或８﹒３５％，至
每桶１０２﹒９８美元。
　　俄烏戰爭局勢不明朗，在過去８個交易日，布蘭特期油最高達每桶１３９美元，最低至每桶
９８美元，差價達４０美元。分析指出，市場開始再度擔憂俄羅斯石油供應。國際能源署
（ＩＥＡ）表示，俄羅斯從下個月開始可能每天減少３００萬桶石油出口。
　　現時，恒生指數報２１２３２，跌２６８點或跌１﹒２５％，主板成交３４﹒８９億元。國
企指數報７２８１，跌１２５點或跌１﹒７０％。恒生科技指數報４４４２，跌１３０點或跌
２﹒８４％。
　　即月期指新報２１１６８，跌２９８點，低水６５點。即月國指期貨報７２６７，跌１１７
點，低水１５點。即月科指期貨新報４４２０，跌１０８點，低水２３點。
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中海油（００８８３）　９﹒６６元　升１﹒４７％
　　中石油（００８５７）　３﹒８３元　升１﹒０６％
　　中石化（００３８６）　３﹒６１元　升０﹒２８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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