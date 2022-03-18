《異動股》油價重上１００美元，三桶油漲，中石油、中海油升１％

《經濟通通訊社１８日專訊》中海油（００８８３）現價升１﹒４７％，報９﹒６６元，該

股成交約３５４萬股，涉資３４１７萬元；中石油（００８５７）升１﹒０６％，報３﹒８３元

；中石化（００３８６）升０﹒２８％，報３﹒６１元。

國際油價在連續走弱３日後於周四大漲，重回每桶１００美元以上。布蘭特期油漲８﹒６２

美元，或８﹒７９％，至每桶１０６﹒６４美元。紐約期油漲７﹒９４美元，或８﹒３５％，至

每桶１０２﹒９８美元。

俄烏戰爭局勢不明朗，在過去８個交易日，布蘭特期油最高達每桶１３９美元，最低至每桶

９８美元，差價達４０美元。分析指出，市場開始再度擔憂俄羅斯石油供應。國際能源署

（ＩＥＡ）表示，俄羅斯從下個月開始可能每天減少３００萬桶石油出口。

現時，恒生指數報２１２３２，跌２６８點或跌１﹒２５％，主板成交３４﹒８９億元。國

企指數報７２８１，跌１２５點或跌１﹒７０％。恒生科技指數報４４４２，跌１３０點或跌

２﹒８４％。

即月期指新報２１１６８，跌２９８點，低水６５點。即月國指期貨報７２６７，跌１１７

點，低水１５點。即月科指期貨新報４４２０，跌１０８點，低水２３點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中海油（００８８３） ９﹒６６元 升１﹒４７％

中石油（００８５７） ３﹒８３元 升１﹒０６％

中石化（００３８６） ３﹒６１元 升０﹒２８％

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（ｅｒ）

