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18/03/2022 11:23

多隻美股中概股回落，恒指大漲兩天後回調逾５００點

　　《經濟通通訊社１８日專訊》港股大升兩天後回軟，低開２６８點報２１２３２，早段跌幅
擴大至逾５００點。現時，恒生指數報２０９７６，跌５２４點或跌２﹒４４％，主板成交
８３３﹒１７億元。國企指數報７１６１，跌２４６點或跌３﹒３３％。恒生科技指數報
４３２７，跌２４５點或跌５﹒３６％。
　　隔晚多隻美股中概科技股未能跟隨大市高收，在港上市的相關股票同樣受到影響，京東集團
（０９６１８）跌８﹒８８％，報２３１﹒８元；網易（０９９９９）跌７﹒８％，報
１３１﹒２元；阿里巴巴（０９９８８）跌６﹒２７％，報９５﹒６元。
　　藍籌股當中，藥明生物（０２２６９）跌９﹒８１％，報５１﹒０５元，該股成交約
２５３５萬股，涉資１３﹒３１億元，盤中高見５５元，最低見５０﹒８元，暫為表現最差藍籌
；上日急升２８％的碧服（０６０９８）就跌８﹒８９％，報３５﹒３５元；去年賺４０億元的
李寧（０２３３１）高開近２％後轉跌４﹒３７％，報６０元。
　　即月期指新報２０９６６，跌５００點，低水２點。即月國指期貨報７１６５，跌２１９點
，高水６點。即月科指期貨新報４３２１，跌２０７點，低水１０點。
　　上證綜合指數報３２０７，跌７點或跌０﹒２４％，成交２２９９﹒０９億元人民幣。
　　深證成份指數報１２１６５，跌１２３點或跌１﹒０１％，成交１２９０﹒２０億元人民幣

　
　　　　　　　　　　首十隻表現較差藍籌股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　藥明生物（０２２６９）　　５１﹒０５元　跌９﹒８１％
　　京東集團（０９６１８）　　２３１﹒８元　跌８﹒８８％
　　碧桂園服務（０６０９８）　３５﹒３５元　跌８﹒８９％
　　美團（０３６９０）　　　　１４４﹒５元　跌８﹒０８％
　　網易（０９９９９）　　　　１３１﹒２元　　跌７﹒８％
　　阿里健康（００２４１）　　　４﹒３７元　跌７﹒６１％
　　李寧（０２３３１）　　　　　　　６０元　跌６﹒１８％
　　阿里（０９９８８）　　　　　９５﹒６元　跌６﹒２７％
　　小米（０１８１０）　　　　１３﹒１４元　跌５﹒７４％
　　新奧能源（０２６８８）　　　９７﹒８元　　跌５﹒６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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