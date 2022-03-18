多隻美股中概股回落，恒指大漲兩天後回調逾５００點

《經濟通通訊社１８日專訊》港股大升兩天後回軟，低開２６８點報２１２３２，早段跌幅

擴大至逾５００點。現時，恒生指數報２０９７６，跌５２４點或跌２﹒４４％，主板成交

８３３﹒１７億元。國企指數報７１６１，跌２４６點或跌３﹒３３％。恒生科技指數報

４３２７，跌２４５點或跌５﹒３６％。

隔晚多隻美股中概科技股未能跟隨大市高收，在港上市的相關股票同樣受到影響，京東集團

（０９６１８）跌８﹒８８％，報２３１﹒８元；網易（０９９９９）跌７﹒８％，報

１３１﹒２元；阿里巴巴（０９９８８）跌６﹒２７％，報９５﹒６元。

藍籌股當中，藥明生物（０２２６９）跌９﹒８１％，報５１﹒０５元，該股成交約

２５３５萬股，涉資１３﹒３１億元，盤中高見５５元，最低見５０﹒８元，暫為表現最差藍籌

；上日急升２８％的碧服（０６０９８）就跌８﹒８９％，報３５﹒３５元；去年賺４０億元的

李寧（０２３３１）高開近２％後轉跌４﹒３７％，報６０元。

即月期指新報２０９６６，跌５００點，低水２點。即月國指期貨報７１６５，跌２１９點

，高水６點。即月科指期貨新報４３２１，跌２０７點，低水１０點。

上證綜合指數報３２０７，跌７點或跌０﹒２４％，成交２２９９﹒０９億元人民幣。

深證成份指數報１２１６５，跌１２３點或跌１﹒０１％，成交１２９０﹒２０億元人民幣

。



首十隻表現較差藍籌股

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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藥明生物（０２２６９） ５１﹒０５元 跌９﹒８１％

京東集團（０９６１８） ２３１﹒８元 跌８﹒８８％

碧桂園服務（０６０９８） ３５﹒３５元 跌８﹒８９％

美團（０３６９０） １４４﹒５元 跌８﹒０８％

網易（０９９９９） １３１﹒２元 跌７﹒８％

阿里健康（００２４１） ４﹒３７元 跌７﹒６１％

李寧（０２３３１） ６０元 跌６﹒１８％

阿里（０９９８８） ９５﹒６元 跌６﹒２７％

小米（０１８１０） １３﹒１４元 跌５﹒７４％

新奧能源（０２６８８） ９７﹒８元 跌５﹒６％

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（ｅｒ）

