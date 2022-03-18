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即市新聞

18/03/2022 12:45

《午市前瞻》恒指２０７００為好淡分水嶺，投資者宜留意港匯變化

　　《經濟通通訊社１８日專訊》恒生指數半日收市報２０９８８，跌５１２點或２﹒３８％，
主板成交９１７﹒４億元。恒生中國企業指數報７１６６，跌２４１點或３﹒２６％。恒生科技
指數報４３１７，跌２５５點或５﹒５９％。

＊葉尚志：李寧回至５０元附近部署＊
　
　　港股未能承接上兩日的升勢，低開２６８點報２１２３２，早段走勢乏力。第一上海證券首
席策略師葉尚志向《經濟通通訊社》表示，恒指對上兩日合共升逾３０００點，收復至今個月大
幅拋售的起點２１３００至２１５００點水平，今天出現回吐屬正常。他續指，近期港匯走勢較
弱，投資者要留意資金有沒有外流情況，而恒指短期內會處於整固格局，上日（１８日）低位
２０７００點水平料成好淡分水嶺。
　　李寧（０２３３１）公布，截至去年１２月底止年度盈利４０﹒１１億元人民幣，按年上升
１﹒３６倍，股價高開近２％，但之後跟隨大市回軟，一度跌近６％。葉尚志指出，去年李寧因
新疆棉花爭議事件，引發買國貨的熱潮，對其盈利增加並不感到意外，加上早兩日亦累積了不小
的升幅，今天高開後轉跌亦屬預期之內。他指出，買國貨熱潮暫告一段落，李寧前景要視乎銷售
情況，目前估值尚有調整空間，投資者可待股價回調至５０元附近再部署。（ｅｒ）

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