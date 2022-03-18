【北水炒Ｄ乜】淨流入４４﹒７億人幣，買李寧沽騰訊

《經濟通通訊社１８日專訊》今日恒指低開２６８點，報２１２３２點。最高升１４４點報

２１６４６點，最低跌５７８點報２０９２２點。恒指收報２１４１２點，跌８８點或

０﹒４１％。

按額度計算，北水全日淨買入４４﹒７億元人民幣，增加８３﹒１％。北水淨買入最多的個

股依次是李寧（０２３３１）、融創中國（０１９１８）、藥明生物（０２２６９）；淨賣出最

多的依次是騰訊控股（００７００）、建設銀行（００９３９）、比亞迪股份（０１２１１）。

主板成交２３６６﹒８４億元減少２１﹒４％。其中港股通成交４０５﹒２億元，佔總成交

１７﹒１％。

李寧跌５﹒２４％報６０﹒６元，北水淨買入１２﹒１億元；融創中國升１﹒１２％報

６﹒３２元，北水淨買入４﹒２億元；藥明生物跌５﹒３９％報５３﹒５５元，北水淨買入

２﹒５億元。

騰訊控股跌２﹒３１％報３８１元，北水淨賣出３﹒６億元；建設銀行升１﹒４２％報

５﹒７２元，北水淨賣出２﹒６億元；比亞迪股份跌０﹒７５％報２１２﹒２元，北水淨賣出

１﹒７億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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李寧 （０２３３１） １２﹒１３

融創中國 （０１９１８） ４﹒２０

藥明生物 （０２２６９） ２﹒５１

小米集團 （０１８１０） ０﹒９２

美團 （０３６９０） ０﹒９０

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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騰訊控股 （００７００） －３﹒５５

建設銀行 （００９３９） －２﹒６１

比亞迪股份 （０１２１１） －１﹒６７

中國海洋石油 （００８８３） －０﹒９５

中國移動 （００９４１） －０﹒８６

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