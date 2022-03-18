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18/03/2022 17:52

【北水炒Ｄ乜】淨流入４４﹒７億人幣，買李寧沽騰訊

　　《經濟通通訊社１８日專訊》今日恒指低開２６８點，報２１２３２點。最高升１４４點報
２１６４６點，最低跌５７８點報２０９２２點。恒指收報２１４１２點，跌８８點或
０﹒４１％。
　　按額度計算，北水全日淨買入４４﹒７億元人民幣，增加８３﹒１％。北水淨買入最多的個
股依次是李寧（０２３３１）、融創中國（０１９１８）、藥明生物（０２２６９）；淨賣出最
多的依次是騰訊控股（００７００）、建設銀行（００９３９）、比亞迪股份（０１２１１）。
　　主板成交２３６６﹒８４億元減少２１﹒４％。其中港股通成交４０５﹒２億元，佔總成交
１７﹒１％。
　　李寧跌５﹒２４％報６０﹒６元，北水淨買入１２﹒１億元；融創中國升１﹒１２％報
６﹒３２元，北水淨買入４﹒２億元；藥明生物跌５﹒３９％報５３﹒５５元，北水淨買入
２﹒５億元。
　　騰訊控股跌２﹒３１％報３８１元，北水淨賣出３﹒６億元；建設銀行升１﹒４２％報
５﹒７２元，北水淨賣出２﹒６億元；比亞迪股份跌０﹒７５％報２１２﹒２元，北水淨賣出
１﹒７億元。

　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　李寧　　　（０２３３１）　　　　　１２﹒１３
　　融創中國　（０１９１８）　　　　　　４﹒２０
　　藥明生物　（０２２６９）　　　　　　２﹒５１
　　小米集團　（０１８１０）　　　　　　０﹒９２
　　美團　　　（０３６９０）　　　　　　０﹒９０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　　　（００７００）　　　　　－３﹒５５
　　建設銀行　　　（００９３９）　　　　　－２﹒６１
　　比亞迪股份　　（０１２１１）　　　　　－１﹒６７
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　－０﹒９５
　　中國移動　　　（００９４１）　　　　　－０﹒８６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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