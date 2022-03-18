【北水炒Ｄ乜】淨流入４４﹒７億人幣，買李寧沽騰訊

《經濟通通訊社１８日專訊》今日恒指低開２６８點，報２１２３２點。最高升１４４點報
２１６４６點，最低跌５７８點報２０９２２點。恒指收報２１４１２點，跌８８點或
０﹒４１％。
按額度計算，北水全日淨買入４４﹒７億元人民幣，增加８３﹒１％。北水淨買入最多的個
股依次是李寧（０２３３１）、融創中國（０１９１８）、藥明生物（０２２６９）；淨賣出最
多的依次是騰訊控股（００７００）、建設銀行（００９３９）、比亞迪股份（０１２１１）。
主板成交２３６６﹒８４億元減少２１﹒４％。其中港股通成交４０５﹒２億元，佔總成交
１７﹒１％。
李寧跌５﹒２４％報６０﹒６元，北水淨買入１２﹒１億元；融創中國升１﹒１２％報
６﹒３２元，北水淨買入４﹒２億元；藥明生物跌５﹒３９％報５３﹒５５元，北水淨買入
２﹒５億元。
騰訊控股跌２﹒３１％報３８１元，北水淨賣出３﹒６億元；建設銀行升１﹒４２％報
５﹒７２元，北水淨賣出２﹒６億元；比亞迪股份跌０﹒７５％報２１２﹒２元，北水淨賣出
１﹒７億元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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李寧 （０２３３１） １２﹒１３
融創中國 （０１９１８） ４﹒２０
藥明生物 （０２２６９） ２﹒５１
小米集團 （０１８１０） ０﹒９２
美團 （０３６９０） ０﹒９０
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淨賣出最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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騰訊控股 （００７００） －３﹒５５
建設銀行 （００９３９） －２﹒６１
比亞迪股份 （０１２１１） －１﹒６７
中國海洋石油 （００８８３） －０﹒９５
中國移動 （００９４１） －０﹒８６
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