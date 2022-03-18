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18/03/2022 16:18

《美元走勢－羅明立》美匯關注９７﹒５０不宜失守，英鎊勿高追

　　　貨幣　　　　東京收市　　　最高價　　　　最低價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美元╱日圓　１１８﹒８５　１１８﹒８８　１１８﹒４７
　　歐元╱美元　１﹒１０８８　１﹒１１１９　１﹒１０７５
　　英鎊╱美元　１﹒３１６１　１﹒３１８３　１﹒３１５１
　　美元╱瑞郎　０﹒９３７２　０﹒９３７２　０﹒９３５３
　　美元╱港元　７﹒８２００　７﹒８２２５　７﹒８１８６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　《美元走勢》美國上周初次申請失業救濟人數為２１﹒４萬，好於預期，但美元昨日（１７
日）繼續回落，加息落實後多頭鎖定利潤，美匯指數跌至２０天線及３月１０日的低位
９７﹒７０附近，關注９７﹒５０不宜失守，否則會下試９７及５０天線的９６﹒７０。俄烏談
判仍在繼續但缺乏實質進展，俄方指雙方分歧仍大。同時，美國眾議院投票結果通過終止美國與
俄羅斯和白俄羅斯的正常貿易關係，對俄制裁升級。美元短線受壓但中線上升勢頭未破壞。　
　　英倫銀行３月議息後，以８對１通過加息０﹒２５％，央行警告通脹可能繼續上升，未來有
機會再加息；而俄羅斯入侵烏克蘭引發大宗商品價格上升將不利經濟。鎊匯升至１﹒３２後急跌
１００點，其後逐步回穩，重要阻力在２０天線的１﹒３２７０附近，不建議高追。
　　　　　　　
　　　貨幣　　　　方向　　　入市價　　　　目標價　　　　止蝕價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌日圓　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　英鎊兌美元　買入英鎊　１﹒３１２５　１﹒３２４０　１﹒３０８０
　　美元兌瑞郎　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　澳元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　紐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌加元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　
　　《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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