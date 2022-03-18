《美元走勢－羅明立》美匯關注９７﹒５０不宜失守，英鎊勿高追

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １１８﹒８５ １１８﹒８８ １１８﹒４７

歐元╱美元 １﹒１０８８ １﹒１１１９ １﹒１０７５

英鎊╱美元 １﹒３１６１ １﹒３１８３ １﹒３１５１

美元╱瑞郎 ０﹒９３７２ ０﹒９３７２ ０﹒９３５３

美元╱港元 ７﹒８２００ ７﹒８２２５ ７﹒８１８６

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《美元走勢》美國上周初次申請失業救濟人數為２１﹒４萬，好於預期，但美元昨日（１７

日）繼續回落，加息落實後多頭鎖定利潤，美匯指數跌至２０天線及３月１０日的低位

９７﹒７０附近，關注９７﹒５０不宜失守，否則會下試９７及５０天線的９６﹒７０。俄烏談

判仍在繼續但缺乏實質進展，俄方指雙方分歧仍大。同時，美國眾議院投票結果通過終止美國與

俄羅斯和白俄羅斯的正常貿易關係，對俄制裁升級。美元短線受壓但中線上升勢頭未破壞。

英倫銀行３月議息後，以８對１通過加息０﹒２５％，央行警告通脹可能繼續上升，未來有

機會再加息；而俄羅斯入侵烏克蘭引發大宗商品價格上升將不利經濟。鎊匯升至１﹒３２後急跌

１００點，其後逐步回穩，重要阻力在２０天線的１﹒３２７０附近，不建議高追。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 觀望

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 買入英鎊 １﹒３１２５ １﹒３２４０ １﹒３０８０

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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