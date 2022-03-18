【新冠疫苗】１２歲或以上免疫力弱人士，下周一起可預約打第四針

《經濟通通訊社１８日專訊》政府宣布，下周一（２１日）上午八時起，已接種兩劑新冠疫

苗的１８歲至５９歲人士可透過網上預約系統，預約於接種第二劑疫苗三個月後接種第三劑疫苗

，系統同時會開放予１２歲或以上的免疫力弱人士，預約在接種第三劑疫苗後相隔三個月接種額

外一劑，即第四劑疫苗。

在現時優先安排下，長者和青少年已可以分別於接種第二劑疫苗三個月和五個月後接種第三

劑疫苗。因應最新專家建議，受感染前未完成接種兩劑或以上疫苗的康復者，可以在康復最少三

個月後，攜同康復紀錄，包括出院文件、由政府或獲衞生署認可計劃承認的認可私營醫務化驗所

發出的陽性核酸檢測短訊╱電子╱紙本紀錄、衞生署快速抗原測試陽性結果人士申報系統的成功

申報短訊╱電子紀錄、衞生署發出的隔離令或其他由政府或醫院管理局發出的的康復紀錄，到各

疫苗接種地點接種疫苗。

至於安老院舍的康復院友，如果他們之前未曾接種，他們康復後一個月可以接種第一劑，之

後最快一個月可以接種第二劑；如果他們之前已經接種第一劑，其後感染，康復之後三個月可以

接種另外一劑。至於免疫力弱人士，他們於康復後可帶同相關的醫生證明文件到指定的接種地點

，以確認符合接種疫苗的資格。（ｂｉ）

