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18/03/2022 12:43

【大行報告】長和績後大行升目標最牛看８４元，長實遭兩行削目標

　　《經濟通通訊社１８日專訊》長和（００００１）及長實（０１１１３）昨日公布去年全年
業績，表列大行對兩家公司最新評級目標價：

表列大行對長和績後最新評級及目標價：
　大行　　投資評級　　目標價（元）　　　　　　　　　　　分析重點　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
摩根大通　　　增持　８２﹒５→８４　　　短期股價催化劑包括回購股份及出售非核心資產
里昂　　　　　買入　　　６７→７５　　　　　　　　　　　　資本重組可增強資產負債表
野村　　　　　買入　　　　７１﹒２　　　　　　零售及港口業務表現強勁，估值具吸引力
美銀　　　　　買入　　　　　　７０　業績符預期，樂見重啟回購，潛在電訊併購帶來機遇
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

表列大行對長實績後最新評級及目標價：
　　　大行　　　投資評級　　目標價（元）　　　　　　　　分析重點　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　摩根士丹利　　　增持　　　５４→６０　　　派息超預期，上調明年資產淨值預測
　　高盛　　　　　　買入　７４→７２﹒４　盈利遜該行預期，下調今明兩年每股盈測
　　瑞信　　　　優於大市　６５→６３﹒９　基礎盈利符預期，調升資產淨值預測７％
　　美銀　　　　　　買入　　　　　　６１　　　　　　末期息有驚喜，估值具吸引力
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｃｗ）

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