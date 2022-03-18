【大行報告】長和績後大行升目標最牛看８４元，長實遭兩行削目標

《經濟通通訊社１８日專訊》長和（００００１）及長實（０１１１３）昨日公布去年全年

業績，表列大行對兩家公司最新評級目標價：



表列大行對長和績後最新評級及目標價：

大行 投資評級 目標價（元） 分析重點

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摩根大通 增持 ８２﹒５→８４ 短期股價催化劑包括回購股份及出售非核心資產

里昂 買入 ６７→７５ 資本重組可增強資產負債表

野村 買入 ７１﹒２ 零售及港口業務表現強勁，估值具吸引力

美銀 買入 ７０ 業績符預期，樂見重啟回購，潛在電訊併購帶來機遇

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表列大行對長實績後最新評級及目標價：

大行 投資評級 目標價（元） 分析重點

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摩根士丹利 增持 ５４→６０ 派息超預期，上調明年資產淨值預測

高盛 買入 ７４→７２﹒４ 盈利遜該行預期，下調今明兩年每股盈測

瑞信 優於大市 ６５→６３﹒９ 基礎盈利符預期，調升資產淨值預測７％

美銀 買入 ６１ 末期息有驚喜，估值具吸引力

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（ｃｗ）

