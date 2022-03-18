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18/03/2022 12:16

【紓困措施】餐飲業歡迎港府再推保就業，冀銀行助短期周轉渡難關

　　《經濟通通訊社１８日專訊》政府宣布再推出「保就業」計劃，餐飲聯業協會會長黃家和接
受電台訪問時表示，非常歡迎，指業界企業面對現金流問題，希望銀行在這段時間可以作出配合
和協助，讓企業可以繼續僱用員工，等到５－７月申請「保就業」資助。　
　　對於至於新一輪「保就業」只涵蓋月入３萬元以下員工，黃家和認為，計劃改善食肆整體現
金流，相信不會促使企業解僱高薪員工。（ｃｌ）
　

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